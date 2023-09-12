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風暴襲利比亞釀洪災堤壩崩塌　至少1萬人失蹤【多圖】 (19:46)

【19:44】北非國家利比亞遭風暴「丹尼爾」吹襲引發暴雨，東部城市德爾納（Derna）出現嚴重水災。東政府（利比亞東西分治）官員周二（12日）表示，全市四分之一地方「消失」，至今已發現逾1000具屍體，預期死亡人數會超過2500人。紅十字會與紅新月會國際聯合會（IFRC）周二表示，從獨立消息得知有約1萬人失蹤，預期死亡人數將大幅增加。

【12:05】利比亞東部近日受風暴吹襲，暴雨釀成特大洪災，洪水及泥石流沖毁社區。控制東部區域的利比亞國民軍（Libyan National Army）周一（11日）表示，城市德納（Derna）堤壩崩塌，沖毁整個社區，估計單是該市就有逾2000人死亡、5000至6000人失蹤，形容是前所未有的災難。醫療及緊急部門尚未確認此數字。紅新月會較早前稱，德納市至今有約150人死亡，料死亡人數或達250人。

路透社報道，地中海風暴Daniel上周吹襲希臘後，周日（10日）吹襲利比亞第二大城市班加西及德納市。德納市災情嚴重，堤壩崩塌，大量洪水沖向社區，沿途將大批房屋、汽車沖走，部分甚至沖落海。

利比亞近年經歷內戰後，東部及西部分別由利比亞國民軍及的黎波里政府控制。的黎波里政府亦有就今次洪災向國際社會求助。

（路透社／CNN）

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