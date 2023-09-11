天文台：周二料局部地區雨勢較大　有雷暴 (20:22)

本港地區今晚（11日）及明日天氣預測：大致多雲，有幾陣驟雨。明日局部地區雨勢有時較大及有雷暴。氣溫介乎26°C至29°C。吹和緩東至東南風。展望隨後一兩日有幾陣驟雨，短暫時間有陽光。本周後期間中有驟雨。

大埔雨量逾60毫米

【17:24】天文台表示，本港下午多處地區錄得約10毫米雨量，而沙田及大埔區的雨量更超過60毫米。

沙田過去1小時雨量逾80毫米

【13:00】天文台表示沙田區的雨勢特別大，有可能出現嚴重水浸。此外，該區在下午12時45分的過去一小時更已錄得超過80毫米雨量。

【12:23】天文台發出局部地區大雨提示：沙田區的雨勢特別大，已錄得或預料會有每小時雨量超過70毫米的大雨，可能出現嚴重水浸。受低壓槽影響，廣東沿岸海域持續有雷雨發展，預料本港今日局部地區雨勢頗大及有雷暴。

西貢過去1小時雨量逾100毫米

【10:03】西貢區在上午9時50分的過去一小時已錄得超過100毫米雨量。

【09:38】天文台發出局部地區大雨提示：西貢區的雨勢特別大，並已錄得或預料會有每小時雨量超過70毫米的大雨，可能出現嚴重水浸。大雨可能引致山洪暴發，市民應遠離河道。駕駛人士應注意道路可能出現嚴重水浸及交通擠塞。

【08:46】上午8時20分，天文台錄得26.6°C，相對濕度93%。山泥傾瀉警告生效。一道低壓槽持續為廣東沿岸及南海北部帶來驟雨及雷暴。本港地區今日（11日）大致多雲及有驟雨，局部地區雨勢較為頻密及有雷暴。最高氣溫約28°C。吹和緩東南風，風勢間中清勁。展望未來一兩日驟雨減少，天色較為明朗。本周後期天氣不穩定。（天文台）