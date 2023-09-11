明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時熱點

天文台：周二料局部地區雨勢較大　有雷暴 (20:22)

【20:22】天文台表示，受低壓槽影響，廣東沿岸海域及南海北部持續有雷雨發展，預料本港明日（12日）局部地區雨勢有時較大及有雷暴。

本港地區今晚（11日）及明日天氣預測：大致多雲，有幾陣驟雨。明日局部地區雨勢有時較大及有雷暴。氣溫介乎26°C至29°C。吹和緩東至東南風。展望隨後一兩日有幾陣驟雨，短暫時間有陽光。本周後期間中有驟雨。

大埔雨量逾60毫米

【17:24】天文台表示，本港下午多處地區錄得約10毫米雨量，而沙田及大埔區的雨量更超過60毫米。

沙田過去1小時雨量逾80毫米

【13:00】天文台表示沙田區的雨勢特別大，有可能出現嚴重水浸。此外，該區在下午12時45分的過去一小時更已錄得超過80毫米雨量。

【12:23】天文台發出局部地區大雨提示：沙田區的雨勢特別大，已錄得或預料會有每小時雨量超過70毫米的大雨，可能出現嚴重水浸。受低壓槽影響，廣東沿岸海域持續有雷雨發展，預料本港今日局部地區雨勢頗大及有雷暴。

西貢過去1小時雨量逾100毫米

【10:03】西貢區在上午9時50分的過去一小時已錄得超過100毫米雨量。

【09:38】天文台發出局部地區大雨提示：西貢區的雨勢特別大，並已錄得或預料會有每小時雨量超過70毫米的大雨，可能出現嚴重水浸。大雨可能引致山洪暴發，市民應遠離河道。駕駛人士應注意道路可能出現嚴重水浸及交通擠塞。

【08:46】上午8時20分，天文台錄得26.6°C，相對濕度93%。山泥傾瀉警告生效。一道低壓槽持續為廣東沿岸及南海北部帶來驟雨及雷暴。本港地區今日（11日）大致多雲及有驟雨，局部地區雨勢較為頻密及有雷暴。最高氣溫約28°C。吹和緩東南風，風勢間中清勁。展望未來一兩日驟雨減少，天色較為明朗。本周後期天氣不穩定。（天文台

相關字詞﹕編輯推介 天氣速遞

上 / 下一篇新聞