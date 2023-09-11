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北上實用資訊｜北上交通選擇多　港珠澳巴士、直通巴、高鐵、渡輪一文睇 (09:34)

不少港人會北上吃喝玩樂，一般交通除了港鐵東鐵線可前往羅湖或落馬洲以外，還有港珠澳巴士、直通巴、高鐵和渡輪，可前往內地不同地點，本文整合從香港北上的主要交通途徑。

1. 港珠澳大橋穿梭巴士（金巴）

經港珠澳大橋往返珠海、香港、澳門三地口岸，24小時服務。［購票連結

2. 直通巴

．環島中港通：粵港澳三地設不同上落站點，可以往返香港、廣東省、澳門等地。［購票連結

．永東直巴：往返香港和廣東省，設有跨境快線，特快往返香港至深圳各口岸。［購票連結

3. 高鐵

以香港西九龍站為起點，短途列車可到達福田、深圳北、東莞、廣州等；長途列車可前往潮汕、廈門、上海、北京等。［購票連結

4. 渡輪

．珠江客運：可在尖沙嘴中港城碼頭前往南沙客運港、中山港、深圳機場碼頭、順德港或廣州琶洲港；上環港澳碼頭前往蛇口。［購票連結

．深圳招商蛇口國際郵輪母港有限公司：香港機場或上環前往深圳蛇口。［購票連結

5. 港鐵東鐵線

經羅湖或落馬洲前往深圳。［詳情

北上旅遊 實用資訊：

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北上實用資訊系列：shorturl.at/rGN06

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