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天氣｜山泥傾瀉警告續生效　周一料大驟雨有雷暴 (19:00)

【18:45】山泥傾瀉警告仍然生效。一道低壓槽持續為廣東沿岸及南海北部帶來大驟雨及雷暴。下午本港普遍錄得超過10毫米雨量，大嶼山及屯門更超過30毫米。本港地區今晚（10日）及明日（11日）天氣預測：大致多雲及有驟雨，雨勢有時頗大及有雷暴；氣溫介乎25°C至28°C。吹和緩東南風。展望隨後一兩日驟雨減少，天色較為明朗。本周後期天氣不穩定。［家居滲水漏水 窗邊、冷氣機位、抽氣扇漏水急救有法 保鮮紙大膠袋「暴風膠」幫到手

【18:00】天文台表示，受低壓槽影響，廣東沿岸海域持續有雷雨發展，預料珠江口一帶今晚及明日間中有大驟雨及雷暴。山泥傾瀉警告仍然生效。市民應保持高度警覺。

【12:50】天文台於今日中午12時25分發出雷暴警告，有效時間至下午3時，預料香港有幾陣狂風雷暴。一道低壓槽持續為廣東沿岸及南海北部帶來大驟雨及雷暴。本港地區下午及今晚天氣預測：多雲，有驟雨及幾陣狂風雷暴。下午雨勢有時頗大。吹和緩至清勁東南風，初時離岸及高地間中吹強風。展望明日初時驟雨較為頻密。隨後兩三日驟雨減少，天色較為明朗。本周後期天氣不穩定。

【11:05】天文台於上午11時表示，本港以南海域持續有雷雨發展，並可能在下午影響香港。市民應提高警惕。

【09:35】天文台於上午9時30分發出特別天氣提示，現時位於本港以南的一道雷雨帶正逐漸靠近沿岸地區，並預料在中午前後影響珠江口一帶。市民應提高警惕。

港島九龍曾錄逾50毫米雨量

【09:20】一道低壓槽持續為廣東沿岸及南海北部帶來大驟雨及雷暴。本港方面，今早普遍錄得約30毫米雨量，港島及九龍更錄得超過50毫米。本港地區今日天氣預測：多雲，有驟雨及幾陣狂風雷暴，雨勢有時頗大。最高氣溫約28°C。吹和緩至清勁東南風，初時離岸及高地間中吹強風。展望未來兩三日驟雨減少，天色稍為好轉。本周後期天氣不穩定。

黃色暴雨警告信號取消

【08:56】天文台於上午8時55分取消黃色暴雨警告信號。雖然暴雨警告已經取消，市民仍須警覺有關河道氾濫可能帶來的危險。

天文台於上午6時25分發出黃色暴雨警告信號，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過30毫米大雨，且雨勢可能持續。(天文台)

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