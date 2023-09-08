水浸衣物處理｜家務助理導師：非皮製鞋袋用毛巾吸水再吹風筒　衣服沖水後放洗衣機 (16:50)

‧ 衣服：衣服沾污水後，可照正常程序洗滌。若衣服沾上泥沙等污物，宜先用清水沖洗再放入洗衣機，以免造成洗衣機糟淤塞。

‧ 非皮革物料物品：可先用毛巾或紙巾吸去水分，再用風筒以熱風模式吹乾，或開抽濕機加快弄乾。至於皮製品，浸水後容易腐爛，皮鞋、皮袋等基本上要報銷。

‧ 家俬 ：「裝修學院」教路，若家俬被浸濕，可風乾或抽濕，徹底弄乾，避免發霉或惹蟲。在除濕過程中，要留意避免弄壞家俬，曬太陽時亦要小心曬爛，風乾後可按不同物料塗回所需的塗層，如皮革或需用其專屬保護劑。

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