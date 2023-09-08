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白露．二十四節氣｜短片：中醫教按4穴位助潤肺防感冒【附白露飲食貼士+滋潤食譜】 (10:20)

白露4穴位潤肺防感冒（採訪及拍攝：何芍盈　剪接：陳凱雯）

今日（8日）是二十四節氣的白露，註冊中醫陳嬿珺接受明報電子平台組訪問時表示，白露意味秋天來到，暑天的悶熱漸減退，開始變得乾燥，早晚溫差較大，容易出現秋燥，口乾舌燥、皮膚乾燥，亦較易着涼感冒，甚至引發哮喘；長者尤其要注意關節毛病。她提醒，此時適合進食性平、溫的食物如梨，避免涼性或過於刺激的飲食。陳嬿珺在本文短片教大家按4個穴位，有助潤肺及預防感冒。（採訪及拍攝：何芍盈、剪接 ：陳凱雯）

白露飲食養生貼士

白露適合食用性平、溫的食物，包括（生津潤燥）、椰子（生津止渴）、牛奶（補肺養胃）、橄欖（清肺利咽）、烏雞（強筋健骨）、開心果（疏肝理氣）等，亦應避免進食涼性食物或過於刺激的飲食，例如喝冰水。白露雖然乾燥，但經常感到疲倦、大便稀爛的人不宜過度進食滋陰食物。在日常生活方面，白露穿衣不宜過分暴露或打赤膊；忌過度運動，因劇烈運動容易造成氣血循環不好；睡覺時冷氣溫度不宜調太低，寒氣過強容易導致流鼻水鼻塞，以及手腳冰冷。

白露兩食譜

食譜1. 桂圓梨茶

【材料】桂圓肉10粒、梨半個、陳皮1/4塊、水500毫升

【製法】梨洗淨切件，連同桂圓肉和陳皮加水煮沸，煮15分鐘，即成。

食譜2. 無花果陳皮瘦肉湯

【材料】無花果乾6個、瘦肉100克、生薑3片、陳皮半塊

【製法】瘦肉出水，所有材料放進鍋內，加適量清水，煮沸後轉小火煲1.5小時，即可飲用。

註：各人體質不同，如有疑問，宜向註冊中醫或家庭醫生查詢。

秋天養生/食譜：

白露防秋燥　中醫推介潤燥4食材

白露｜中醫教按4穴位紓緩乾燥、強肺保健【短片】

秋燥飲食宜滋陰避吃辣 中醫教焗雪梨乾無花果茶

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