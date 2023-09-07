商場夜間優惠活動一文睇 (16:07)

．尖沙嘴Mira Place：於9月29日及10月1日晚上8時至10時，到商場主題打卡位拍照留念，參與簡單活動可免費獲贈富豪雪糕一杯；中秋節當日消費滿200元，可免費獲贈懷舊中秋豬仔餅一份及精美燈籠一個[詳情]

．荃新天地：在9月29日至10月2日，憑即日晚上8時後於場內商戶以電子貨幣單一消費滿500元或以上的有效發票，可於「中秋市集啤一啤」手工啤酒攤位免費換領生啤一杯或支裝啤酒一支。（名額有限，先到先得）[詳情]

．尖沙咀中心及帝國中心：於9月28日至10月8日期間，顧客於尖沙咀中心及帝國中心餐飲消費滿300元，即可換領價值50元的尖東美食里飲品券，可於晚上8時後於酒吧換領啤酒或雞尾酒乙杯[詳情]

．旺角朗豪坊：中秋節晚有Moonlight Party免費音樂表演，送免費酒吧飲品

．太古城中心：即日至10月31日，顧客於傍晚6時後消費任何金額，可享3小時免費泊車優惠；於10月21日及28日周末晚上特設現場音樂表演[詳情]

．百老匯戲院：即日至9月27日，晚上9時後場次戲票售50元

．屯門市廣場：中秋美食展期間（9月16、17日及23、24日），顧客晚上7時後於屯門市廣場內商戶作任何消費，即可參加晚上9時之激筍周末晚優惠，以$1購買鮑魚、迷你月餅、芒果糯米糍等至抵價中秋食品及甜品。

．奧海城：9月15至17日在奧海城2期主題中庭舉行「旅遊玩樂嘉年華」，15至16日晚上8時更推出限定「玩樂拍賣Auction Night」，以$1底價拍賣本地遊玩樂套票，包括：香港富麗敦海洋公園酒店住宿套票、香港黃金海岸酒店住宿套票、雙人自助晚餐等。

．灣仔利東街：10月28日至31日，晚上8時至11時期間，顧客凡穿上嘩鬼裝扮，即可在客戶服務中心免費換領指定商戶特飲一杯。

註：資料以主辦方公布為準

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