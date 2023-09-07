天文台發黑雨警告 (23:11)

【21:55】天文台於今日（7日）晚上9時50分發出紅色暴雨警告信號，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過50毫米的大雨，且雨勢可能持續。持續的暴雨已經或將會導致道路嚴重水浸和交通擠塞。暴雨亦可能影響學校上課時間。家長、學生、學校及校車司機均應留意電台及電視台有關學校的公布。有需要外出的人士應小心考慮天氣及道路的情況及注意安全措施。

一道低壓槽正為廣東地區帶來驟雨及雷暴。本港地區今晚及明日（8日）天氣預測大致多雲，間中有驟雨及幾陣狂風雷暴，初時雨勢頗大。明日氣溫介乎26至29°C。吹和緩東南風。展望周六間中有驟雨及幾陣雷暴。下周初短暫時間有陽光。在晚上8時，熱帶風暴鴛鴦集結在東京之西南偏南約440公里，預料向東北偏北移動，時速約18公里，移向日本本州一帶。

【08:40】上午8時20分，天文台錄得27.2°C，相對濕度93%。與熱帶氣旋海葵殘餘相關的驟雨及雷暴正影響廣東沿岸地區。本港地區今日天氣預測大致多雲，間中有驟雨及幾陣雷暴，最高氣溫約30°C，吹和緩西南風。展望未來兩三日仍有幾陣驟雨。下周初短暫時間有陽光。

在上午8時，熱帶風暴鴛鴦集結在鹿兒島之東南偏東約600公里，預料向東北或東北偏北移動，時速約24公里，橫過日本以南海域。

（天文台）