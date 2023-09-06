一文解構伯明翰「破產」　揭英地方政府財困　26市議會恐步後塵 (11:40)

問：伯明翰為何陷入「破產」？

答：伯明翰市議會目前有8700萬英鎊（約8.56億港元）赤字，但面臨各類問題，包括電腦系統更新計劃嚴重超支、通脹嚴重令公共服務支出增加、中央政府削減10億英鎊（約98億港元）的預算等。

伯明翰市議會須為同工同酬申索案支付巨額賠償，更是觸發「破產」的導火線。2012年時，英國法院作出有利於174名伯明翰市議會員工申索同工同酬的裁決，申索者多是女員工，認為花紅低於工作類同的男員工。過去十多年來，伯明翰市議會累計已支付11億英鎊（約108億港元）的賠償，目前仍拖欠7.6億英鎊（約75億港元），但市議會表明已沒「資源」支付。

問：在「第114條通知」下，伯明翰市議會面對何種局面？

答：「第114條通知」（Section 114 Notice）下，市議會不能有新支出，並須在21天內開會討論後續問題，考慮各種選項。根據過往同類例子，市議會會修訂預算，減少支出。

問：英國過往有否同類地方政府「破產」例子？

答：自2018起，英國有最少5個市議會先後發布「第114條通知」，包括瑟羅克（Thurrock）、克羅伊登（Croydon）、斯勞（Slough）、北安普敦郡（Northamptonshire）及沃金（Woking）。

問：其他市議會情況如何？

答：《衛報》報道，目前揭露的市議會財困情況僅屬冰山一角。代表47個市議會的組織SIGOMA估計，未來兩年有至少26個市議會面臨實質破產的危機，敦促中央政府提供額外撥款。

（法新社／衛報／Evening Standard）

相關報道：英第二大城伯明翰「實質破產」 服務成本漲稅收挫通脹飈 造「完美風暴」