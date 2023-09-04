韓現教師自殺潮　多地教師集體請假抗議　控訴飽受家長投訴壓力 (18:15)

媒體報道稱，首爾瑞草區一名廿多歲的李姓小學女教師，因班上學生糾紛而受到家長來電及發信息投訴轟炸，令她飽受壓力。7月18日，她被發現死在課室的雜物櫃內，相信是自殺身亡。事件掀起全國教師關注，過去數周持續有教師舉行示威。至上周，首爾及全羅北道群山市先後再有兩名教師自殺。

今日是瑞草區李姓女教師逝世第四十九日，有教師團體發起「公共教育暫停日」行動，號召教師到國會議事堂前靜坐抗議，各地均有不少教師請假前往參加，部分學校因太多教師請假而停課。在該教師任教的小學，今日也有很多人前往獻花及留言悼念。

韓聯社報道，釜山約9400名小學教師中，今日有1500多人缺勤。慶尚南道逾1.24萬名小學教師中，有約1300人請假缺勤，江原道有1000多名教師請假。

有教師指出，經常接到家長來電作出各樣投訴，不勝其煩。另有教師稱，在2014年通過的一項兒童福利法律下，教師一旦被指控涉嫌虐兒便會被停職，很多教師因而不敢處理犯校規的學生，以免被家長投訴。總統尹錫悅下令當局必須聆聽教師訴求，並改善教師權益。

（韓聯社／路透社／BBC）