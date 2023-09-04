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八達通提醒有假電郵聲稱「退款」【附偽冒寄件者名單】 (17:21)

八達通卡有限公司今日（4日）表示，發現有偽冒八達通電郵，聲稱與退款有關，內附連結至未經授權網站，並要求輸入個人資料。八達通卡有限公司澄清沒有發出該電郵，或與該虛假電郵有任何關係，提醒市民提高警覺，留意任何載有連結或要求輸入個人資料的電郵或短訊，切勿向可疑發件人提供任何個人資料。如有任何疑慮，或曾向可疑電郵提供個人資料，可致電2266 2222與八達通聯絡。

以下為偽冒電郵的寄件者：

  • xksiki@uniwa[.]gr
  • admin@careerride[.]com
  • peterr@serenityoakswellness[.]com

以下為偽冒電郵的網站連結：

  • hxxps://texasboomelite[.]com/g/cn
  • hxxps://quitosaludable[.]gob[.]ec/oct_en.html
  • hxxp://www[.]monre[.]gov[.]la/media/oen/
  • hxxps://www[.]pamainfissi[.]com/soft/cn/
  • hxxps://kipa[.]kebbistate[.]gov[.]ng/octopus_refund/banks/bank_cn
  • hxxps://kipa[.]kebbistate[.]gov[.]ng/octopus_refund/banks/bank_en

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