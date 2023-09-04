八達通提醒有假電郵聲稱「退款」【附偽冒寄件者名單】 (17:21)

八達通卡有限公司今日（4日）表示，發現有偽冒八達通電郵，聲稱與退款有關，內附連結至未經授權網站，並要求輸入個人資料。八達通卡有限公司澄清沒有發出該電郵，或與該虛假電郵有任何關係，提醒市民提高警覺，留意任何載有連結或要求輸入個人資料的電郵或短訊，切勿向可疑發件人提供任何個人資料。如有任何疑慮，或曾向可疑電郵提供個人資料，可致電2266 2222與八達通聯絡。