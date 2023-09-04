港人9月赴台自由行　可免費領5日4G上網SIM卡 (15:26)

●換領資格：

所有9月起出發前往台灣觀光自由行之港澳居民（跟團者不適用此活動，旅程過後不設補領）。

●兌換時間及所需資料：

於出發前兩周內帶同以下文件到辦事處（手機出示資料亦可），現場填妥表格後即可換領。

1.台灣來回機票之購票證明

2.酒店或民宿住宿證明（住親戚或朋友家、Airbnb不符合本活動資格）

3.護照或入台證

● 換領方式：

可親自換領，或親友代領。

● 辦公室地址：

尖沙嘴廣東道30號新港中心第一座6樓612室（尖沙嘴站A1出口）

● 換領時間：

星期一至五早上9時至下午1時、下午2時至5時（星期六、日及公眾假期不開放）

註：資料以主辦方公布為準

台灣好去處 相關報道：

台灣米芝蓮必比登Ｘ捷運地圖 一圖睇台北、高雄「搭捷運尋美食」

台灣金針花海即時觀賞：六十石山、赤科山【附YouTube直播連結】

台灣泡冷泉 蘇澳最著名

台灣桃園親子度假酒店 孩子玩不停 爸媽享me time

熱門HOTPICK：bit.ly/3ybbOGX