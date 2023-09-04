短片：粉嶺高爾夫球場改為公園對外開放　市民望加設椅子涼亭【附交通資訊】 (14:56)

場內沒有椅子，只見一些白色膠箱。有公園職員表示，由於部分地方開放時間到晚上9時，白色膠箱是發光裝置，市民若晚上到來亦可以在入口登記借電筒，方便照明。職員又稱因剛接管場地，暫時未安排椅子等。

開放的設施包括位於公園北端的「寵物共享公園」、步行徑和24小時營運的收費公眾停車場。開放時間及前往方法如下：

寵物共享公園

．開放時間：早上7時至下午6時

步行徑

．開放時間：早上7時至晚上9時

收費公眾停車場

．24小時

前往方法：

方法1—可由港鐵上水站B1出口步行約20分鐘；

方法2—可在港鐵上水站A4出口經行人天橋到上水廣場巴士總站，乘搭77K巴士，第5個站高爾夫球場站下車；

方法3—可在港鐵上水站A4出口經行人天橋到上水站小巴總站，乘搭57K小巴，高爾夫球場站下車。

詳情可瀏覽政府新聞處網頁。