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短片：粉嶺高爾夫球場改為公園對外開放　市民望加設椅子涼亭【附交通資訊】 (14:56)

粉嶺高爾夫球場改為公園對外開放　市民望加設椅子涼亭（採訪及拍攝：陳凱雯、剪接：陳展熙）

政府9月1日收回粉嶺高爾夫球場32公頃土地，部分劃為公園，因颱風塌樹需時清理關係而延至今早（4日）11時起對公眾開放。有市民一早在公園外等候。坐輪椅的90歲李婆婆由女兒陪同到場，女兒表示，家住附近望到高球場，趁改為公園後帶母親來，惟有感今天太熱，會在秋天再來。由屯門來的陳女士亦認為，公園樹蔭不多，加上沒有櫈，希望當局可加裝椅子及涼亭。

場內沒有椅子，只見一些白色膠箱。有公園職員表示，由於部分地方開放時間到晚上9時，白色膠箱是發光裝置，市民若晚上到來亦可以在入口登記借電筒，方便照明。職員又稱因剛接管場地，暫時未安排椅子等。

開放的設施包括位於公園北端的「寵物共享公園」、步行徑和24小時營運的收費公眾停車場。開放時間及前往方法如下：

寵物共享公園

．開放時間：早上7時至下午6時

步行徑

．開放時間：早上7時至晚上9時

收費公眾停車場

．24小時

前往方法：

方法1—可由港鐵上水站B1出口步行約20分鐘；

方法2—可在港鐵上水站A4出口經行人天橋到上水廣場巴士總站，乘搭77K巴士，第5個站高爾夫球場站下車；

方法3—可在港鐵上水站A4出口經行人天橋到上水站小巴總站，乘搭57K小巴，高爾夫球場站下車。

詳情可瀏覽政府新聞處網頁

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