天氣｜天文台：周二早上5時前改發更高熱帶氣旋警告信號機率不大 (16:51)

【10:05】天文台表示，按照現時預測路徑，熱帶氣旋「海葵」會在今日（4日）橫過台灣海峽，並與香港維持超過400公里距離，今日發出更高熱帶氣旋警告信號的機會不大。

【08:50】上午8時，天文台錄得28.1°C，相對濕度84%。一號戒備信號生效。海葵已減弱為強烈熱帶風暴，中心附近最高持續風速為每小時120公里，按照現時預測路徑，海葵會在今日橫過台灣海峽，並與香港維持超過400公里距離。一號戒備信號會在今日大部分時間維持。

天文台預料，海葵會在明日（5日）於廣東東部至福建南部沿岸登陸，隨後較大可能移入廣東東部內陸並逐漸減弱，但路徑存在變數。是否需要改發更高熱帶氣旋警告信號，需視乎海葵的強度變化及與珠江口的距離。

本港天氣預測大致天晴。日間酷熱，市區最高氣溫約34°C，新界再高一兩度。稍後局部地區有驟雨。吹和緩北至西北風，稍後離岸風勢間中清勁。海有湧浪。展望未來一兩日有幾陣驟雨，離岸及高地風勢較大。（天文台）