照顧者宜自評身心狀態免壓力「爆煲」　8條支援熱線助減壓【附熱線號碼及服務詳情】 (13:12)

隨着本港人口老化，照顧長者需求日益增加，不少照顧者都承受身心壓力，甚至有壓力「爆煲」風險。衛生署長者健康服務提醒，若照顧者的身體、思想、情緒及人際關係4方面出現以下徵兆，就應多加注意自身的精神壓力狀況：
．身體：疲累、易病、忽略休息和飲食時間
．思想：負面、態度消極、覺得前路茫茫
．情緒：沮喪、鬱鬱寡歡、容易發脾氣
．人際關係：減少與人接觸，對其他人產生怨懟或敵對的態度
照顧者支援熱線助減壓
政府及多個非政府機構均有提供照顧者支援熱線，若護老者自覺「壓力爆煲」，不妨致電以下8條支援熱線尋求協助，接受情緒疏導及社區資源轉介服務。政府表示，預計今年9月下旬推出最少30條照顧者支援專線，由專業社工接聽，為照顧者轉介服務、提供輔導和外展探訪等。【相關報道】
|機構
|聯絡電話
|服務範疇
|社會福利署
|2343 2255
|一般查詢及即時輔導
|香港婦女中心協會照顧者情緒支援熱線
|2654 6266
|情緒支援及解答照顧疑難
|明愛賽馬會照顧者資源及支援中心
|3892 0101
|情緒支援及解答照顧疑難
|博愛醫院－照顧者花園
|9171 9593
|情緒支援及解答照顧疑難
|救世軍護老者服務
|2782 2229
|情緒支援及解答照顧疑難
|東華三院柏悅熱線
|2815 7838
|情緒支援及解答照顧疑難
|賽馬會耆智園
|2333 2393
|情緒支援及講解認知障礙症知識
|復康會「陪住您．中風照顧者支援計劃」
|2549 7744
|中風照顧者支援服務
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