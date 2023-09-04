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照顧者宜自評身心狀態免壓力「爆煲」　8條支援熱線助減壓【附熱線號碼及服務詳情】 (13:12)

隨着本港人口老化，照顧長者需求日益增加，不少照顧者都承受身心壓力，甚至有壓力「爆煲」風險。衛生署長者健康服務提醒，若照顧者的身體、思想、情緒及人際關係4方面出現以下徵兆，就應多加注意自身的精神壓力狀況

．身體：疲累、易病、忽略休息和飲食時間

．思想：負面、態度消極、覺得前路茫茫

．情緒：沮喪、鬱鬱寡歡、容易發脾氣

．人際關係：減少與人接觸，對其他人產生怨懟或敵對的態度

照顧者支援熱線助減壓

政府及多個非政府機構均有提供照顧者支援熱線，若護老者自覺「壓力爆煲」，不妨致電以下8條支援熱線尋求協助，接受情緒疏導及社區資源轉介服務。政府表示，預計今年9月下旬推出最少30條照顧者支援專線，由專業社工接聽，為照顧者轉介服務、提供輔導和外展探訪等。【相關報道】

機構 聯絡電話 服務範疇
社會福利署 2343 2255 一般查詢及即時輔導
香港婦女中心協會照顧者情緒支援熱線 2654 6266 情緒支援及解答照顧疑難
明愛賽馬會照顧者資源及支援中心 3892 0101 情緒支援及解答照顧疑難
博愛醫院－照顧者花園 9171 9593 情緒支援及解答照顧疑難
救世軍護老者服務 2782 2229 情緒支援及解答照顧疑難
東華三院柏悅熱線 2815 7838 情緒支援及解答照顧疑難
賽馬會耆智園 2333 2393 情緒支援及講解認知障礙症知識
復康會「陪住您．中風照顧者支援計劃」 2549 7744

(whatsapp 9084 4845)

 中風照顧者支援服務

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長者實用資訊：rb.gy/j9ums

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