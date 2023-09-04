長者及照顧者抑鬱快速自我測試　9問題助判斷抑鬱傾向 (13:11)

香港社區組織協會上月發表研究，發現本港基層長者戶孤獨感「非常嚴重」。若老人家長期感到孤獨，可能引致抑鬱症，照顧者同樣壓力大，亦有患上抑鬱症的風險。長者安居協會提醒，長者和照顧者可進行抑鬱症快速自我測試，初步了解是否需要尋求情緒協助。
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根據2000年美國精神科學會《精神疾病診斷及統計手冊》第四版修訂版，測試設有9條問題，倘長者及照顧者在過去兩周大部分時間出現下列逾5項徵狀（必須包括1或2），很大機率患上抑鬱症，長者安居協會建議立即聯絡社工或專業人士查詢及尋求協助。
抑鬱症快速自我測試
|1.
|你是否有睡眠問題，如失眠或嗜睡？
|2.
|你的食慾或體重是否明顯下降或增加？
|3.
|你的行動或說話是否比平時遲滯或激動？
|4.
|你是否經常感到疲累或失去動力？
|5.
|你是否情緒低落或憂鬱？
|6.
|你是否幾乎對所有活動失去興趣？
|7.
|你是否感到自我價值感低或過度自責？
|8.
|你的專注力、思考力或決斷力是否減退？
|9.
|你是否反覆想到死亡或自殺？
日常觀察辨識長者抑鬱傾向
長者安居協會強調，抑鬱情緒不是老年期常見轉變，而是嚴重心理健康問題，甚至或會導致自殺，一旦發現應及時求助和治療。照顧者可透過以下日常觀察，以辨識長者是否有抑鬱傾向：
|經常拒絕社交邀約、不願交談
|經常無故哭泣或脾氣暴躁
|對事物及周遭環境失去興趣
|有傷害自己的行為
|善忘，即使有提醒亦不記得
|難以作出決定
|睡眠出現問題
|便秘
|體重有明顯變化
倘身邊有獨居長者，長者安居協會提醒其家人或朋友應主動關心長者身心狀況，當察覺情緒或身體情況有異，或出現以上提及的徵狀，應即時向社工或專業人士求助，又建議獨居長者安裝「一線通平安鐘」，以備有需要時使用。
長者實用資訊：rb.gy/j9ums