長者及照顧者抑鬱快速自我測試　9問題助判斷抑鬱傾向 (13:11)

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根據2000年美國精神科學會《精神疾病診斷及統計手冊》第四版修訂版，測試設有9條問題，倘長者及照顧者在過去兩周大部分時間出現下列逾5項徵狀（必須包括1或2），很大機率患上抑鬱症，長者安居協會建議立即聯絡社工或專業人士查詢及尋求協助。

抑鬱症快速自我測試

1. 你是否有睡眠問題，如失眠或嗜睡？ 2. 你的食慾或體重是否明顯下降或增加？ 3. 你的行動或說話是否比平時遲滯或激動？ 4. 你是否經常感到疲累或失去動力？ 5. 你是否情緒低落或憂鬱？ 6. 你是否幾乎對所有活動失去興趣？ 7. 你是否感到自我價值感低或過度自責？ 8. 你的專注力、思考力或決斷力是否減退？ 9. 你是否反覆想到死亡或自殺？

日常觀察辨識長者抑鬱傾向

長者安居協會強調，抑鬱情緒不是老年期常見轉變，而是嚴重心理健康問題，甚至或會導致自殺，一旦發現應及時求助和治療。照顧者可透過以下日常觀察，以辨識長者是否有抑鬱傾向：

經常拒絕社交邀約、不願交談 經常無故哭泣或脾氣暴躁 對事物及周遭環境失去興趣 有傷害自己的行為 善忘，即使有提醒亦不記得 難以作出決定 睡眠出現問題 便秘 體重有明顯變化

倘身邊有獨居長者，長者安居協會提醒其家人或朋友應主動關心長者身心狀況，當察覺情緒或身體情況有異，或出現以上提及的徵狀，應即時向社工或專業人士求助，又建議獨居長者安裝「一線通平安鐘」，以備有需要時使用。

長者實用資訊：rb.gy/j9ums