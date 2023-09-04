開學帶飯貼士　營養師：帶菜宜選瓜粟米不易變黃、配飯白米混紅米小米較有營養【附帶飯4食譜】 (09:06)

李杏榆分享4個帶飯食譜，包括紅腰豆炒免治牛肉配鮮茄醬、葱粒肉碎蒸水蛋、粟米芯三色椒炒雞柳。紅腰豆和牛肉有助補鐵和鈣；雞蛋含身體所需的蛋白質，亦是腦部需要的營養；粟米芯和三色椒有齊四種不同顏色的蔬菜，可以配飯，飯以3:2:1比例混合白米、紅米和小米，營養較只用白米豐富。另外亦可製作肉絲雜菜炒米粉或粉絲，味道較香口。

帶飯4食譜

食譜1. 紅腰豆炒免治牛肉配鮮茄醬

【材料】熟紅腰豆半碗、免治牛肉300克、番茄3個、洋葱1個、甘筍1條、蒜頭4粒、番茄醬200克

【製法】紅腰豆浸半小時煮熟，或以罐頭水浸紅腰豆隔水；洋葱、蒜頭切粒；番茄和甘筍切粒煮熟，備用。燒熱鑊後加油，炒香洋葱和蒜頭，再加牛肉炒熟，然後加入紅腰豆及甘筍略炒，再放番茄、番茄醬和半杯拌勻，加蓋轉小火炆5分鐘，加鹽調味即成。

食譜2. 葱粒肉碎蒸水蛋

【材料】雞蛋4隻、免治豬肉300克、葱2棵、清雞湯30毫升

【製法】葱洗淨切粒；燒熱鑊後加油，炒香免治豬肉，備用。雞蛋加清雞湯攪拌成蛋液，放入2/3份葱粒和免治豬肉拌勻，用匙羹篩走蛋液上的泡。煮沸水，將水蛋隔水蒸約10分鐘，或蒸至全熟不黏筷子，灑上餘下葱粒，即成。

食譜3. 粟米芯三色椒炒雞柳

【材料】粟米芯6條、三色椒各1個、雞胸300克

【製法】粟米芯、三色椒洗淨切粒，雞胸切條，備用。燒熱鑊後加油，炒熟雞柳，再加粟米芯和三色椒炒香，加鹽調味即成。

食譜4. 肉絲雜菜炒米粉

【材料】豬梅頭肉300克、甘筍1條、椰菜1/4個、芽菜1/4斤、米粉2個、粟粉1湯匙、生抽適量、糖適量、清雞湯50毫升

【製法】米粉浸軟；椰菜和甘筍洗淨切絲；芽菜洗淨；豬梅頭肉切絲，用生抽、糖和粟粉醃好，備用。燒熱鑊後加油，炒香肉絲，然後加椰菜絲和甘筍絲炒熟，再放米粉和雞湯，炒至略乾，最後加入芽菜快炒兩分鐘，即成。

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