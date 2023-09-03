海葵｜打風落雨家居滲水漏水　窗邊、冷氣機位、抽氣扇漏水急救有法　保鮮紙大膠袋「暴風膠」幫到手 (19:24)

假如只是窗邊小罅隙，可以保鮮紙搓成條狀堵住；大罅隙的話，可將大膠袋以兜狀固定在玻璃位置，將雨水引導到窗外。鄧世民表示，窗邊罅隙可能是鉸位鬆脫或膠邊老化造成，颱風過後，可找專業人員檢查維修。

2. 窗口式冷氣機

倘若冷氣機位發現明顯裂縫，可於打風前用玻璃膠封住。假如裂縫已被雨水打濕，則使用「暴風膠」（一般五金舖有售）才能封住裂縫。如果冷氣機位沒有發現明顯裂縫，可能是附近石屎位置有細微裂縫，令牆壁滲水，可在牆面塗上「防水膠」，乾透後形成一層透明的防水膜。

3. 抽氣扇

戶主可在室內用膠袋或保鮮紙包實抽氣扇，底部開一個小孔疏導雨水，並用桶接水。另外，大風或會令抽氣扇扇葉造成較大聲響，關門已可減少氣流經過抽氣扇造成的聲響。

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