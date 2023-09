這些戴安娜錄音片段總長7小時,當中她有講述當年哈里王子的受洗禮上,查理斯曾向戴妃親母Frances Shand Kydd表示,「你知道我們非常失望,我們以為這會是個女孩」,Frances回應稱「你應慶幸這是一個健康的嬰孩」,自此查理斯與Frances關係陷入僵局,鮮有談話。

美國廣播公司(ABC)報道,戴安娜在90年代錄製了該批錄音帶,隨後將錄音帶秘密交予作家Andrew Morton,讓他寫成傳記《Diana:Her True Story》出版。導演Tom Jennings早前成功獲Andrew借出部分錄音帶,加入其明年發布的紀錄片《Diana: The Rest of Her Story》,讓人得以聽到戴妃親口說出自己的故事。

(CNN/美國廣播公司)