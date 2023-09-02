蘇拉｜天文台取消所有熱帶氣旋警告信號 (23:44)

【20:23】天文台於今日（2日）晚上8時20分改發一號戒備信號。

【19:52】天文台表示，蘇拉繼續減弱及遠離香港，本港風力亦逐步減弱。天文台會在短期內改發一號戒備信號。天文台提醒，海面仍有大浪及湧浪，市民應該遠離岸邊，切勿進行水上活動。【相關報道 ：短片回顧超強颱風蘇拉襲港】

【16:21】天文台於下午4時20分改發三號強風信號，預料本港平均風速每小時41至62公里。蘇拉繼續遠離香港，本港風力亦逐步減弱，但蘇拉相關的雨帶仍帶來狂風驟雨。三號強風信號將維持一段時間。當蘇拉對本港的威脅進一步減低時，天文台會改發一號戒備信號，或取消所有熱帶氣旋警告信號。

【15:05】天文台表示，颱風蘇拉已在廣東陽江市附近登陸，並減弱為強烈熱帶風暴。隨着蘇拉進一步遠離香港和減弱，本地風力正逐漸減弱，將於今日（2日）下午4時20分改發三號強風信號，但蘇拉相關的雨帶仍影響珠江口一帶，本港部分地區初時仍會吹烈風。

【09:49】天文台表示，八號烈風或暴風信號將於今午4時前維持。蘇拉繼續遠離本港，但其外圍雨帶仍影響珠江口一帶，本港多處仍受烈風影響，高地間中吹暴風。市民切勿鬆懈防風措施。

【08:41】天文台表示，蘇拉繼續遠離本港，但本港多處仍受烈風影響，蘇拉的雨帶仍為本港帶來狂風大驟雨。八號烈風或暴風信號會至少維持至中午。中央氣象台表示，蘇拉今天凌晨3點30分前後在珠海市南部沿海登陸，隨後又再度回到廣東近海。

在過去一小時，昂坪、塔門及長洲分別錄得的最高持續風速為每小時95、71及68公里，最高陣風分別超過每小時123、84及93公里。

本港地區今日預測吹烈風程度東至東南風，初時高地間中吹暴風，稍後風勢逐漸減弱。密雲，有狂風大驟雨及雷暴，有風暴潮。海有非常大浪及湧浪。最高氣溫約28°C。展望明日（9月3日）驟雨減少。隨後一兩日短暫時間有陽光，亦有幾陣驟雨。

【04:26】天文台於今日上午3時40分，改發八號東南烈風或暴風信號，表示本港吹東南風，平均風速每小時63公里或以上。強颱風蘇拉繼續遠離本港，本港地區風力已有所減弱，但多處仍受烈風和暴風影響。八號烈風或暴風信號會至少維持至中午，市民切勿鬆懈防風措施。

上午4時，蘇拉集結在香港天文台之西南偏西約100公里，即在北緯21.9度，東經113.3度附近，預料向西或西南偏西移動，時速約14公里，橫過廣東西部沿岸海域。

受風暴潮影響，過去數小時大埔的水位曾達海圖基準面以上約4米。大澳及尖鼻嘴水位會在今早9時至正午12時升至海圖基準面以上3米多。

海面仍有巨浪及湧浪，市民應遠離岸邊，切勿進行水上活動。在過去1小時，昂坪、長洲及塔門分別錄得的最高持續風速為每小時115、85及74公里，最高陣風分別超過每小時139、92及89公里。

【02:07】十號颶風信號，現正生效。天文台表示，蘇拉正逐漸遠離本港，本港東部地區風力已有所減弱，但與蘇拉相關的颶風仍間中影響本港西部，天文台會視乎風勢情況考慮在今日上午3時至6時期間改發八號東南烈風或暴風信號。蘇拉中心附近最高持續風速為每小時175公里。

在上午2時，強颱風蘇拉集結在香港天文台之西南約70公里，即在北緯21.9度，東經113.6度附近，預料向西或西南偏西移動，時速約14公里，橫過珠江口一帶，移向廣東西部沿岸海域。

本港沿海地區水位正在下降。過去兩小時大埔的水位曾達海圖基準面以上約4米。大澳水位於今早9時左右會升至海圖基準面以上約3米多。海面有極巨浪及湧浪，市民應遠離岸邊。天文台特別呼籲市民留在室內安全地方，切勿外出。

另外，天文台於上午1時取消黃色暴雨警告。

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