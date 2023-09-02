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蘇拉｜天文台上午3時40分改發八號東南烈風或暴風信號　至少維持至中午 (04:26)

【04:26】天文台於今日（9月2日）上午3時40分，改發八號東南烈風或暴風信號，表示本港吹東南風，平均風速每小時63公里或以上。強颱風蘇拉繼續遠離本港，本港地區風力已有所減弱，但多處仍受烈風和暴風影響。八號烈風或暴風信號會至少維持至中午，市民切勿鬆懈防風措施。

上午4時，蘇拉集結在香港天文台之西南偏西約100公里，即在北緯21.9度，東經113.3度附近，預料向西或西南偏西移動，時速約14公里，橫過廣東西部沿岸海域。

受風暴潮影響，過去數小時大埔的水位曾達海圖基準面以上約4米。大澳及尖鼻嘴水位會在今早9時至正午12時升至海圖基準面以上3米多。

海面仍有巨浪及湧浪，市民應遠離岸邊，切勿進行水上活動。在過去1小時，昂坪、長洲及塔門分別錄得的最高持續風速為每小時115、85及74公里，最高陣風分別超過每小時139、92及89公里。

【02:07】十號颶風信號，現正生效。天文台表示，蘇拉正逐漸遠離本港，本港東部地區風力已有所減弱，但與蘇拉相關的颶風仍間中影響本港西部，天文台會視乎風勢情況考慮在今日上午3時至6時期間改發八號東南烈風或暴風信號。蘇拉中心附近最高持續風速為每小時175公里。

在上午2時，強颱風蘇拉集結在香港天文台之西南約70公里，即在北緯21.9度，東經113.6度附近，預料向西或西南偏西移動，時速約14公里，橫過珠江口一帶，移向廣東西部沿岸海域。

本港沿海地區水位正在下降。過去兩小時大埔的水位曾達海圖基準面以上約4米。大澳水位於今早9時左右會升至海圖基準面以上約3米多。海面有極巨浪及湧浪，市民應遠離岸邊。天文台特別呼籲市民留在室內安全地方，切勿外出。

另外，天文台於上午1時取消黃色暴雨警告。

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