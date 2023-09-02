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旅遊｜日本9至11月秋祭五地點　體驗傳統祭典氣氛 (15:25)

日本不同地區每年9月至11月舉行秋祭，祈求及感謝五穀豐收，部分祭典會配合樂器或舞蹈表演，氣氛熱鬧。日本國家旅遊局香港辦事處介紹五個秋祭好去處，分別在9月至11月於大阪、埼玉、兵庫、愛媛和鹿兒島舉行。想感受當地傳統祭典氣氛，可參考本文資料。

1.【大阪】岸和田Danjiri（だんじり）祭

簡介：此祭典承傳了逾300年，動員逾百人，操控重逾4噸的山車，全速前進直角轉彎，晚上則可欣賞點了燈籠的華麗山車巡遊。

舉行日期：

9月15日 下午2時至4時（山車拖拉測試）

9月16日 晚上6時至10時（宵宮）

9月17日 早上9時至晚上10時（本宮）

地點：岸和田地區及春木地區

2.【埼玉】川越祭

簡介 ：川越市一年中最熱鬧的祭典，晚上高達8米的華麗山車，伴隨笛聲、鼓聲及舞蹈互相比併。

舉行日期：

10月14日 晚上6時至7時（宵山）

10月15日 早上10時15分及11時45分（神幸祭）；下午1時半至3時半（山車巡遊）

地點：川越冰川神社

3.【兵庫】灘之喧嘩祭

簡介：松原八幡神社的秋祭又稱「灘祭」，被譽為日本同類祭典中最大規模。3座神轎互相激烈碰撞，氣氛緊張。

舉行日期：10月14至15日

地點：松原八幡神社

4.【愛媛】新居濱太鼓祭

簡介：四國三大祭典之一，祭典中有超過50個太鼓台，分別於市內8個地區舉行，每個太鼓台重約3噸，每台需由約150名男士抬起，場面震撼。

舉行日期：10月16至18日

地點：新居濱市

5.【鹿兒島】小原良祭

簡介：南九州最大祭典，超過2萬名舞者在街上隨着鹿兒島民謠起舞，首晚更有太鼓競演。

舉行日期：11月2日（晚上6時50分至8時半）、11月3日（早上10時20分至下午3時25分）

地點：高見馬場至棧橋通

註：資料如有更改，以主辦方公布為準

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