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久石讓10月澳門首演音樂會　9月3日網上實名登記抽籤購票 (11:15)

日本著名作曲家及演奏家久石讓10月首次到澳門演出，將於10月20至22日舉行三場音樂會，包括「久石讓的音樂未來」、「非凡傳奇」及「千與千尋」，門票將以實名登記抽籤形式公開發售，9月3日下午3時起至9月6日晚上8時可透過澳門售票網【網上抽籤系統登記】，登記時須填寫姓名（須與身分證明文件一致）、手提電話號碼身分證明文件號碼最後4位數字或英文字母，每人每場可登記最多2張門票。若登記名額超出上限，將以抽籤結果順序分配購票資格，每人最多只有1場門票的中籤機會。如購票期過後，仍有門票可供發售，剩餘門票將於10月7日上午10時透過澳門售票網各門市、電話及網上訂票同步公開發售。［澳門售票網網上抽籤系統登記連結 ：www.macauticket.com/JoeHisaishi360

久石讓澳門三場音樂會詳情：

「久石讓的音樂未來」：bit.ly/47RBGHO

「非凡傳奇」：bit.ly/3QYGKnA

「千與千尋」：bit.ly/3sAo9UY

「久石讓360」系列音樂會是「第三十五屆澳門國際音樂節」的節目之一，音樂節將於9月30日至10月30日舉行，更多節目詳情可瀏覽：www.icm.gov.mo/fimm/35/cn

熱門HOTPICK：bit.ly/3FoHZom

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