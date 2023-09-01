蘇拉｜惡劣天氣返工僱主應安排接送、津貼　颱風後遇「極端情況」毋須即上班 (18:38)

惡劣天氣上班Ｑ＆Ａ

Ｑ：惡劣天氣下返工有困難怎麼辦？

Ａ：僱主應安排接送服務予須往返工作地點的必要人員。如沒有接送服務，必要人員可採用合適的公共交通服務。如沒有合適的公共交通服務，僱主應讓必要人員乘搭的士，並支付有關費用。

Ｑ：惡劣天氣下未能上班，僱主可否扣減人工？

Ａ：若因為惡劣天氣或極端情況未能上班，僱主不應不發放他們的工資、勤工獎或津貼。

Ｑ：惡劣天氣下工作，僱主是否要發放津貼？

Ａ：根據勞工處颱風及暴雨下工作守則，極端天氣下當值的僱員，應另外獲發放當值津貼。

Ｑ：如需安排員工當值，僱主應提供什麼裝備？

Ａ：僱員在惡劣天氣下工作，僱主應提供足夠安全設施及個人防護裝備，如安全帽連帽帶、雨衣及防水安全靴等。

「極端情況」復工安排Ｑ＆Ａ

Ｑ：什麼是「極端情況」？在此之下僱員需否在八號風球取消後兩小時內復工？

Ａ：因超強颱風引致「極端情況」，例如公共交通服務嚴重受阻、廣泛地區水浸、嚴重山泥傾瀉或大規模停電，政府會發出「極端情況」適用全港。

除與僱主就「極端情況」下訂立有返回工作地點上班協定的必要人員外，僱員在八號信號取消後的兩小時，應留在原來的地點或安全地點，而非立即啟程上班。

Ｑ：「極端情況」會維持多久？

Ａ：政府會審視情況，在兩小時期限屆滿前，再公布會否延長或取消「極端情況」。

Ｑ：「極端情況」取消後工作安排？

Ａ：僱主應預早與僱員制訂復工安排。

僱主或僱員如對上述安排有疑問，可參考【勞工處颱風及暴雨下工作守則】。