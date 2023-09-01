蘇拉｜十號風球有幾猛？話你知歷年發出十號颶風信號颱風 (20:20)

發出十號颶風信號是需要一股颱風或以上級數的熱帶氣旋，在香港近距離（大約100公里）內掠過，也就是一般所謂「正面吹襲」香港。2012年的韋森特及2018年的山竹於天文台約100公里掠過，兩者均是自1946年以來導致天文台發出十號颶風信號距離香港最遠的熱帶氣旋。

蘇拉襲港前，香港自第二次大戰發出過16次十號颶風信號。60代初期，香港曾經多次發出十號颶風信號。1960至1964年間平均每年一次，其中以1964年最特別，一年內兩次。1981至2010年間則較為平靜，只有兩次，分別為1983年及1999年。在2010年之後有三次（2012年、2017年及2018年）。

自1946年起天文台發出十號颶風信號的颱風（中心附近最高持續風力）：

‧蘇拉（2023年）：210公里/每小時

‧山竹（2018年）：185公里/每小時

‧天鴿（2017年）：185公里/每小時

‧韋森特（2012年）：155公里/每小時

‧約克（1999年）：130公里/每小時

‧愛倫（1983年）：165公里/每小時

‧荷貝（1979年）：205公里/每小時

‧愛茜（1975年）：140公里/每小時

‧露絲（1971年）：185公里/每小時

‧雪麗（1968年）：145公里/每小時

‧黛蒂（1964年）：145公里/每小時

‧露比（1964年）：195公里/每小時

‧溫黛（1962年）：185公里/每小時

‧愛麗斯（1961年）：120公里/每小時

‧瑪麗（1960年）：140公里/每小時

‧姬羅莉亞（1957年）：155公里/每小時

‧1946年，沒有颱風名稱及中心附近最高持續風力資料

（天文台）