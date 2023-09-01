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蘇拉｜蘇拉呈雙眼壁　解構雙眼壁颱風【附短片】 (16:24)

雷達圖像顯示超強颱風蘇拉呈現雙眼壁結構，究竟什麼是眼壁？雙眼壁比一般颱風是否更強？

本港政府飛行服務隊拍到蘇拉眼壁完整，環流緊密，可見已發展成熟。台灣氣象專家吳德榮表示，蘇拉呈現雙眼壁結構，其強度已近巔峰。

雙眼壁颱風解構

要了解雙眼壁颱風，先要知道颱風的結構。本港天文台曾講解，按熱帶氣旋的雲系，可把一個成熟颱風約略分為三個區域，即風眼、眼壁及螺旋雨帶。

風眼是颱風中心一個約略為圓形的區域，大小不一，直徑可小至10公里以下，亦可大至200公里，一般約為30至60公里。風眼內風勢相對輕微而天氣較為良好，雨勢輕微甚至沒有下雨，有時可看見藍天或星星。

風眼受眼壁包圍，眼壁是圓環形的厚雲，風眼內是下沉的空氣，而眼壁內有很強的對流。眼壁是整個颱風內風力最強的地方，有很強的降雨。

通常大部份颱風只有一個眼壁，很多成熟而強烈的颱風會出現雙重眼壁結構，它們是處於「眼壁更替週期」──新的眼壁發展，替代當時的舊眼壁。雙重眼壁結構會維持約一至兩日，通常顯示颱風該次增強週期接近完結。

2003年颱風杜鵑曾現雙眼壁

2003年，颱風杜鵑掠過台灣南部後，直趨珠江口。在南海北部時，杜鵑曾出現雙重眼壁結構，內眼及外眼的直徑分別約為20公里及100公里。杜鵑中心附近最高持續風速估計為每小時210公里。

香港天文台的天氣雷達曾清楚展示颱風愛茜（1975年）及颱風荷貝（1979年）的雙重眼壁結構，而愛茜及荷貝都是強颱風，中心風速超過每小時200公里，香港因此需要懸掛十號颶風信號。

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