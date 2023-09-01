蘇拉｜知多啲：汽車全保打風包不包？ (12:13)

參考及整理不同保險公司資料，一般的汽車全保，無論車輛停泊於有蓋或露天停車場，甚至在路邊，因天災導致的損毁，如被重物或大樹壓毁、被風吹翻、玻璃窗損毁等，均可獲賠償。值得留意，保險公司條款中，大部分會列明車主須「採取一切合理步驟以防受保汽車損失或毁壞」才會作出賠償。

車全保包惡劣天氣 須證明車主有做安全措施

綜合汽車保險（又稱汽車全保），是車主自願購買的汽車保險，其保障範圍涵蓋投保人、投保汽車及在惡劣天氣下所造成的人身傷亡及財物損失等，保險公司亦會在條款細則內列明相關賠償範圍。

當汽車因天災，如8號風球和黑雨導致損毁，如被重物或大樹壓毁、被風吹翻、玻璃窗損毀、車輛因水浸而報銷等，保險公司會根據車主是否採取合理的預防措施去保障其車輛免受打風或天災破壞而作出賠償。

有保險公司列明，倘車主知道路面有危險，如水浸、山泥傾瀉等，仍選擇行車；或在颱風下駛至岸邊觀浪而導致車輛損毀，或會違反條款，影響保險公司賠償決定。若車主證明因必要或緊急情況，如需到醫院求醫等，才於惡劣天氣下行車，有保險公司稱會受理。

（綜合）