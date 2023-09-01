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蘇拉｜天文台：蘇拉減弱為強颱風　十號颶風信號維持一段時間 (23:57)

【23:55】天文台表示，超強颱風蘇拉已減弱為強颱風，並開始逐漸遠離本港，但與蘇拉相關具破壞性的暴風和颶風仍影響本港，預料十號颶風信號會維持一段時間。蘇拉中心附近最高持續風速為每小時185公里。【9月2日凌晨2時最新報道：天文台：考慮上午3時至6時改發八號東南烈風或暴風信號

吐露港最高水位午夜料達歷史紀錄

【23:03】晚上11時，超強颱風蘇拉集結在香港天文台之西南偏南約30公里，預料向西移動，時速約14公里，橫過珠江口一帶。蘇拉的眼壁現正橫過本港，多處正吹颶風。預料十號颶風信號會維持一段時間。蘇拉中心附近最高持續風速為每小時195公里。

本港將由吹東北風逐漸轉為吹東至東南風，原來受遮蔽的地方可能會變得當風。市民需保持高度警覺。天文台提醒市民不要離開有屏蔽的地方並留意蘇拉破壞性的風力。

沙田、大埔、沙頭角、西貢或現嚴重水浸

受風暴潮影響，本港沿海地區水位正在上升，吐露港的水位現時上升超過3米，預計在午夜前最高水位為海圖基準面以上5至6米，可能達該區有儀器記錄以來的歷史紀錄。沿岸低窪地區包括沙田、大埔、沙頭角、西貢等會出現嚴重水浸。維多利亞港的最高水位將升至海圖基準面以上約3米多。大澳水位於明早（9月2日）約9時左右亦會升至海圖基準面以上約3米多。

海面有極巨浪及湧浪，市民應遠離岸邊。天文台特別呼籲市民留在室內安全地方，切勿外出。

在過去一小時，橫瀾島、長洲泳灘及青洲分別錄得的最高持續風速為每小時159、141及140公里，最高陣風分別超過每小時179、175及180公里。（天文台）

【20:15】十號颶風信號在晚上8時15分發出，預料本港平均風速每小時118公里或以上。（天文台）

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