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蘇拉｜八號西北烈風或暴風信號生效　天文台：黃昏評估需否掛更高風球 (07:57)

【07:54更新】八號西北烈風或暴風信號現正生效。在上午8時，超強颱風蘇拉集結在香港之東南偏東約230公里，即在北緯21.8度，東經116.3度附近，預料向西北偏西移動，時速約10公里，移向珠江口一帶。隨著蘇拉繼續靠近本港，今日稍後天氣將急速轉壞，有狂風大驟雨，風勢猛烈。八號烈風或暴風信號會在今日大部分時間維持。按照現時預測路徑，蘇拉會在今晚至明早（9月2日）相當接近本港，在香港以南100公里內掠過。天文台會視乎本地風力變化，評估是否需要在黃昏前後發出更高熱帶氣旋警告信號。

受風暴潮影響，沿岸低窪地區的水位今晚將急速上升，可能出現嚴重水浸。預計今晚影響香港東部沿海地區，尤其是西貢、城門河、大埔、沙頭角等，最高水位有可能與2018年山竹襲港時相若。（天文台）

【02:43】天文台於今日（9月1日）凌晨2時40分發出8號西北烈風或暴風信號。天文台表示，過去數小時，蘇拉逐漸靠近廣東東部沿岸，本港風力逐漸增強，8號烈風或暴風信號會在今日大部分時間維持。按照現時預測路徑，蘇拉會在今晚至明早（9月2日）相當接近本港，在香港以南100公里內掠過，天文台會視乎本地風力變化，考慮是否需要發出更高熱帶氣旋警告信號。天文台預料今日稍後本港天氣顯著轉壞，有狂風大驟雨，風勢猛烈。（天文台）

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