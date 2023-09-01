蘇拉｜八號西北烈風或暴風信號生效　天文台：黃昏評估需否掛更高風球 (07:57)

【07:54更新】八號西北烈風或暴風信號現正生效。在上午8時，超強颱風蘇拉集結在香港之東南偏東約230公里，即在北緯21.8度，東經116.3度附近，預料向西北偏西移動，時速約10公里，移向珠江口一帶。隨著蘇拉繼續靠近本港，今日稍後天氣將急速轉壞，有狂風大驟雨，風勢猛烈。八號烈風或暴風信號會在今日大部分時間維持。按照現時預測路徑，蘇拉會在今晚至明早（9月2日）相當接近本港，在香港以南100公里內掠過。天文台會視乎本地風力變化，評估是否需要在黃昏前後發出更高熱帶氣旋警告信號。