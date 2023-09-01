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知多啲：熱帶氣旋「西登」可造成風暴潮 (11:18)

八號西北烈風或暴風信號現正生效。天文台預測，超強颱風蘇拉會在今晚（9月1日）至明早（9月2日）相當接近本港，在香港以南100公里內掠過。據天文台資料，熱帶氣旋於香港東邊或西邊登陸，對本港天氣的影響可以有很大的分別，熱帶氣旋於香港東面登陸，香港一段時間吹偏北風，受山勢阻隔，風力相對較低；如果熱帶氣旋於香港南面掠過並在香港西面登陸，本港受到的風力不會顯著減弱，東南風更會把海水推向岸邊，造成風暴潮。翻查紀錄，近年多個「西登」的熱帶氣旋均形成風暴潮，例如2017年超強颱風天鴿、2018年超強颱風山竹等。

近年部分在港「西登」熱帶氣旋（相關報道：西登威脅大 梁榮武：或有風暴潮

圓規（2021年10月；最高級別：颱風）

中心附近最高持續風速：120公里／小時

最接近香港天文台距離：香港以南約360公里

最高風球：8號

最大風暴潮：1.13米（鰂魚涌潮汐站紀錄）

山竹（2018年9月；最高級別：超強颱風）

中心附近最高持續風速：250公里／小時

最接近香港天文台距離：西南偏南約100公里

最高風球：10號

最大風暴潮：2.35米（鰂魚涌潮汐站紀錄）

天鴿（2017月8月；最高級別：超強颱風）

中心附近最高持續風速：185公里／小時

最接近香港天文台距離：西南偏南約60公里

最高風球：10號

最大風暴潮：1.18米（鰂魚涌潮汐站紀錄）

●韋森特（2012月7月；最高級別：強颱風）

中心附近最高持續風速：155公里／小時

最接近香港天文台距離：西南偏西約130公里

最高風球：10號

最大風暴潮：1.11米（鰂魚涌潮汐站紀錄）

●黑格比（2008年9月；最高級別：颱風）

中心附近最高持續風速：175公里／小時

最接近香港天文台距離：西南偏南約180公里

最高風球：8號

最大風暴潮：1.43米（鰂魚涌潮汐站紀錄）

明報資料/天文台

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