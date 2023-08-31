蘇拉．防風措施｜家居防風注意　檢查窗戶、拖板勿近窗邊、關房門 (09:56)

‧打風前檢查窗戶──打風落雨最怕窗邊滲水，宜先肉眼觀察窗架有沒有變形，試下開窗關窗是否困難，檢查窗鉸是否有足夠螺絲及拉釘，看看防水膠邊有沒有老化迹象，如果有的話需立即修理。打風前亦要留意冷氣機尤其是窗口機，圍邊膠邊有沒有老化、有沒有縫隙，如有的話需找師傅維修。

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‧檢查露台去水位、收好雜物──留意露台去水位是否暢通，避免積水。露台雜物宜搬回室內，或綁緊，免被強風吹出街。居住在低窪地帶的居民，應盡快清除堆積在排水管及溝渠上的樹葉或垃圾等雜物，以防水浸。

‧電器拖板遠離窗邊──收好近窗的電器和拖板，確保電器或拖板無沾濕才使用。

‧玻璃窗貼牛皮膠紙──測量師建議，用牛皮膠紙在玻璃窗貼一個大「米」字。

‧打風時關房門──測量師提醒，打風時關上房門。若果室內空氣流動，室內氣壓未必可抵禦颱風。

‧關閉當風位冷氣機──中電提醒，關掉當風位置的冷氣機，否則冷氣機摩打或會損壞。

‧勿近當風窗戶──門窗玻璃已承受大風壓力，假如被物件撞擊很容易破裂，宜遠離當風的門窗。

資料來源：明報、中電facebook、天文台

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