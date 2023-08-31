蘇拉｜天文台周五凌晨2時40分掛八號熱帶氣旋警告信號 (23:57)

【20:00】政務司長陳國基今午（8月31日）在聯合記者會公布，天文台將於周五（9月1日）凌晨2時至5時改掛八號風球。天文台長陳栢緯表示，蘇拉預計明晚至星期六（9月2日）早上最接近本港，天文台預測離岸及高地風力可能達颶風程度，或有需要發出十號颶風信號。

晚上8時，超強颱風蘇拉集結在香港之東南偏東約350公里，即在北緯21.5度，東經117.4度附近，預料向西北偏西移動，時速約10公里，移向廣東東部沿岸。

【15:40】天文台表示，三號強風信號現正生效，預料本港平均風速每小時41至62公里。按照現時預測，蘇拉明日（9月1日）稍後會相當接近本港，對本港構成威脅。天文台會在明日改發八號烈風或暴風信號。預料本港明日日間天氣顯著轉壞，有狂風大驟雨，風勢猛烈。

受風暴潮影響，香港海水高度會於明晚接近午夜至星期六（9月2日）中午明顯上升，沿岸低窪地區可能出現嚴重水浸。風暴潮的影響視乎蘇拉掠過本港時的強度及位置。

【14:49】下午約3時，超強颱風蘇拉集結在香港之東南偏東約390公里，即在北緯21.2度，東經117.7度附近，預料向西北偏西移動，時速約10公里，橫過南海東北部，移向廣東東部沿岸。隨着蘇拉靠近廣東東部沿岸，該區風勢有所增強。天文台會在今日下午3時40分改發三號強風信號。

【07:50】天文台表示，隨着超強颱風蘇拉靠近廣東東部沿岸，該區風勢會逐漸增強。天文台會在今午（8月31日）3時至5時之間改發三號強風信號；海面有湧浪，市民應遠離岸邊及停止所有水上活動。按照現時預測路徑，蘇拉會在明日（9月1日）至後日（9月2日）相當接近珠江口一帶，本港天氣將會轉壞，有狂風大驟雨，蘇拉亦會為沿岸低窪地區帶來風暴潮。天文台會視乎蘇拉的強度、與珠江口的距離及本地的風力變化，在明日考慮改發更高熱帶氣旋警告信號。

本港地區今日天氣預測部分時間有陽光，局部地區有驟雨。日間炎熱及乾燥，市區最高氣溫約32°C，新界再高一兩度。吹和緩至清勁偏北風，高地間中吹強風，稍後風勢逐漸增強。海有湧浪。（天文台）