三星堆文物展覽@西九故宮文化博物館   9月1日早上10時起售票【附票價及購票方法】 (10:59)

是次展覽由香港故宮文化博物館、四川廣漢三星堆博物館和成都金沙遺址博物館主辦，並分4個單元，呈現三星堆的藝術世界、城市生活、精神信仰和來龍去脈。

「凝視三星堆——四川考古新發現」特別展覽

展期：2023年9月27日至2024年1月8日（逢周二休館，10月3日取消休館安排）

票價：成人150港元 、特惠門票75港元（特惠門票適用於7-11歲小童、全日制學生、60歲或以上長者、殘疾人士及一名同行照料者、綜援受惠人）

地點：香港故宮文化博物館8號展廳

購票方法：經博物館網站、西九文化區網站或手機應用程式、「購票通」網上購票平台、香港中旅社、飛豬旅行、KKday、Klook、攜程旅行網上平台

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