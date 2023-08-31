明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時熱點

三星堆文物展覽@西九故宮文化博物館   9月1日早上10時起售票【附票價及購票方法】 (10:59)

香港故宮文化博物館將於9月27日起舉行「凝視三星堆——四川考古新發現」特別展覽，展期至明年1月。展覽將聚焦在四川三星堆遺址考古新發現，展出120件具2600至4500年歷史的青銅器、玉器、金器、陶器等珍貴文物。其中23件更是國家一級文物，包括由四川廣漢三星堆博物館借出、1986年出土的一批青銅器，有戴金面罩人頭像、縱目面具、獸首冠人像、大口尊、二號神樹底座等。9月及10月的門票將於9月1日早上10時起公開發售。【故宮文化博物館連結：www.hkpm.org.hk

是次展覽由香港故宮文化博物館、四川廣漢三星堆博物館和成都金沙遺址博物館主辦，並分4個單元，呈現三星堆的藝術世界、城市生活、精神信仰和來龍去脈。

「凝視三星堆——四川考古新發現」特別展覽

展期：2023年9月27日至2024年1月8日（逢周二休館，10月3日取消休館安排）

票價：成人150港元 、特惠門票75港元（特惠門票適用於7-11歲小童、全日制學生、60歲或以上長者、殘疾人士及一名同行照料者、綜援受惠人）

地點：香港故宮文化博物館8號展廳

購票方法：經博物館網站、西九文化區網站或手機應用程式、「購票通」網上購票平台、香港中旅社、飛豬旅行、KKday、Klook、攜程旅行網上平台

熱門HOTPICK：bit.ly/3ybbOGX

相關字詞﹕三星堆文物 西九故宮文化博物館 展覽 好去處 熱門HOTPICK 編輯推介

上 / 下一篇新聞