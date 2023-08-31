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「樂齡IT易學站」免費網上課程　長者輕鬆學電子點餐、手機拍片剪片【附網上課程連結】 (08:53)

由政府資訊科技總監辦公室（資科辦）建立的「樂齡IT易學站」（長者網上學習免費平台），提供逾30個免費網上課程［課程清單］，讓長者或用家按個人需要及興趣，隨時隨地自主學習數碼科技。網上課程毋須預先登記。

「樂齡IT易學站」部分網上課程：

．電子點餐（附教學短片）──教導如何使用餐廳的自助點餐服務，包括使用智能手機掃描餐廳提供的二維碼，或使用自助點餐機點餐。（課程預計需時約5分鐘）［按此進入課程

．手機攝影及修圖技巧（附講義+教學短片）──教導基本手機攝影理論、拍攝後如何校正相片、調色、拼貼和特效等，亦可注入個人設計元素。（課程預計需時約45分鐘）［按此進入課程

．相片及影片編輯技巧（附教學短片）──提供使用手機拍攝相片和影片的基本技巧，介紹手機相機基本功能，說明如何利用手機拍攝基本影片，包括影片格式、拍攝要點。（課程預計需時約30分鐘）［按此進入課程

虛擬實境（附教學短片+360度影片示範片段）──通過虛擬實境，用家可在自己身處的位置，進入由虛擬實境技術建構的模擬場景，感覺恍如真實置身場景中。（課程預計需時約30分鐘）［按此進入課程

．填寫內地健康申報（課程預計約5分鐘）──教導如何填寫內地「出/入境健康申報」，從內地出入境會更方便。（課程預計需時約5分鐘）［按此進入課程

更多「樂齡IT易學站」網上課程：bit.ly/3qL52Hc

網址：www.it2.gov.hk/tc/index.php

長者實用資訊：rb.gy/j9ums

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