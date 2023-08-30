長者咭食肆超市優惠一覽　逢周三惠康百佳指定產品九折　一粥麵、吉野家、肯德基送飲品 (13:44)

‧食肆

大快活：憑長者咭可到指定分店或網上申請大快活「關愛咭」。成功申請大快活「關愛咭」於有效期內任何正價惠顧，每次消費可享3元現金優惠，每月可享總值300元現金優惠。

一粥麵：凡出示有效長者咭，或以長者八達通、樂悠咭付款，於早市或茶市惠顧任何套餐或單點主食（小食及飲品除外），可獲贈茶/咖啡/熱飲一杯（特飲除外）。

吉野家：單購飯類，送冷、熱飲品一杯或麵豉湯一客。（飲品不包括果汁椰果賓治或推廣飲品）

麥當勞：

早上11時前，憑長者咭惠顧單點正價食品一款滿13元或以上，即可免費獲贈脆薯餅一客；憑長者咭以正價惠顧優質濃香咖啡、優質即磨咖啡、港式奶茶、奶茶或優品豆漿，即可免費獲贈脆薯餅一客。

早上11時後，憑長者咭惠顧單點正價食品一款滿13元或以上，即可免費獲贈優質濃香咖啡、奶茶或中汽水一杯或中薯條一客（任選其一）。

肯德基KFC：全日惠顧滿10元送熱奶茶、咖啡1杯。早上11時後，惠顧滿$20送馬鈴薯蓉1個。以上優惠不適用於周六、日及公眾假期。

必勝客：憑長者咭或樂悠咭堂食惠顧下午茶套餐，即可享5元優惠，每位長者每次只能享用優惠一次。

譚仔三哥米線：下午2至6時，惠顧一餸或以上米線送熱飲一杯。

香港聖安娜餅屋：購買麵包西餅可享九五折優惠。（不適用於生日蛋糕、時節產品、寄賣產品及飲品；不可與禮餅券或其他優惠共同使用）

美心西餅：購買任何麵包九五折，包括美心家庭麵包、單個裝麵包及三文治產品。（不可與美心禮餅咭及其他優惠同時使用；產品價格須以原價計算）

‧超市

百佳超級市場、Fusion、Taste：逢周三憑長者咭購買超值牌、佳之選或金御膳產品，可享九折。

惠康超級市場：逢周三憑長者咭於惠康門市購買指定獨家品牌產品可享九折優惠。

營多東南亞美食市場：可享九折優惠，不適用於電話卡及特價貨品。

註：優惠期或折扣如有更改，以主辦單位公布為準。

實用連結：

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