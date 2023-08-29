蘇拉逼近　天文台：未來一兩日考慮發熱帶氣旋警告信號 (12:13)

【11:41】天文台今早（8月29日）修訂熱帶氣旋「蘇拉」最新預測路徑圖，預料目前屬強颱風級的蘇拉，將於周四（8月31日）增強為超強颱風，周五（9月1日）轉向西至西南方向移動，並於周六（9月2日）十分接近香港，屆時蘇拉會減弱至颱風級別，下周日（9月3日）進一步減弱為強烈熱帶風暴。

天文台表示，截至今早8時，蘇拉集結在香港東南偏東約1060公里，中心附近最高持續風速達每小時165公里。天文台稱，按照現時預測路徑，蘇拉將於明日（8月30日）稍後進入本港800公里範圍。

內地中央氣象台今日預測，蘇拉將以每小時10至15公里的速度向北偏西方向移動，周四早上移入南海東北部海面，強度將再次增強，向福建南部到廣東東部一帶沿海靠近。蘇拉可能在周五晚間至周六上午在廣東東部一帶沿海登陸，亦可能在廣東東部近岸海面向西偏南方移動。

（香港天文台／中央氣象台）

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