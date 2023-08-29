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長者優惠‧好去處｜海洋公園滿65歲免費入場　迪士尼樂悠咭優惠票100元　M＋、故宮博物館享特惠票 (08:17)

本港多個景點為長者提供優惠，包括香港迪士尼樂園及海洋公園等，年滿65歲或以上持有長者咭，或年滿60歲或以上持有樂悠咭的本港居民可享受優惠娛樂，本文整理部分優惠。

1. 香港迪士尼樂園【詳情

優惠：$100長者門票/樂悠咭優惠門票*

對象：65歲或以上、60歲或以上持有樂悠咭或香港身分證的長者

優惠日期：（65歲或以上）有效直至另外通知；（60歲或以上）即日起至10月19日

地址：香港迪士尼樂園度假區

2. 香港海洋公園【詳情

優惠：65歲或以上免費入場；60歲至64歲優惠門票$100

優惠日期：有效直至另外通知

地址：黃竹坑黃竹坑道180號

3. 香港故宮文化博物館【詳情

設標準門票及特別展覽門票，價格和展覽內容有異，均有長者特惠門票。

優惠：特惠門票*（標準門票$25；特別展覽門票$60）

對象：60歲或以上長者

優惠日期：有效直至另外通知

地址：西九龍博物館道8號

4. M+博物館【詳情

設標準門票及特別展覽門票，價格和展覽內容不同，均設長者特惠門票，即日至9月30日更有夏季優惠，特惠標準門票$45，夏季優惠過後為$60。

優惠：特惠門票*（夏季優惠標準門票$45；常設標準門票$60；特別展覽門票$70）

對象：60歲或以上長者

優惠日期：夏季優惠至9月30日；特惠門票有效直至另外通知

地址：西九龍博物館道38號

5. 昂坪360纜車【詳情

優惠：長者門票（標準車廂來回$155、單程$105；水晶車廂來回$235、單程$145）

對象：長者咭及樂悠咭持有人

優惠日期：有效直至另外通知

地址：大嶼山東涌達東路11號

6. 天際100【詳情

天際100由即日至12月31日有「本地訪客半價門票優惠」，其間65歲或以上長者出示香港身分證可享$64票價。

優惠：$64長者門票

對象：65歲或以上長者

優惠日期：即日至12月31日

地址：九龍柯士甸道西1號環球貿易廣場100樓

註：資料或票價如有更改，以主辦方公布為準

長者實用資訊：rb.gy/j9ums

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