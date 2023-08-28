麥美恩心口現紅印｜短片：醫生稱敏感皮膚受刺激、風癩均可突現紅斑 (20:27)

皮膚及性病科專科醫生林嘉雯接受明報電子平台組訪問，透過短片說明，兩個情況會令皮膚突然出紅斑。一是本身皮膚薄容易有敏感性肌膚，受到刺激；另一原因是有蕁麻疹（俗稱風癩）。因這兩種情況出紅斑，有時不用做任何事，紅斑會自動消退。（採訪及剪接：陳凱雯）

敏感性肌膚vs.蕁麻疹

林嘉雯表示，皮膚薄的人容易有敏感肌膚，受刺激會皮膚泛紅，通常有痕癢或刺痛感覺，但不一定會腫，出紅斑情況可能只持續數分鐘至數星期。至於原因可以來自情緒壓力、天氣太熱或太冷、溫差大或汗液緊貼皮膚等，都可能導致敏感肌膚受刺激。她提醒，切忌抓癢再刺激皮膚，可冷敷或搽潤膚膏紓緩癢痕。每日搽潤膚膏和洗澡水溫避免太熱，這樣可加強皮膚屏障，令皮膚不易受刺激。

蕁麻疹同樣會令皮膚泛紅和痕癢，不過紅斑部位通常會腫起，通常24小時內會自行消退。食物、藥物、天氣太熱或太冷和壓力等均可能引致蕁麻疹，有時亦未必找到原因。醫生同樣提醒切忌抓癢，她不建議塗一般止痕藥膏。可因應出疹原因應對，如體溫過高可降溫；壓力大可減壓；如非因天氣凍而皮膚泛紅，可濕毛巾冰敷紓緩痕癢。

徵狀24小時未退應求醫

林嘉雯表示，無論是敏感性皮膚刺激還是蕁麻疹，徵狀持續24小時未消退應求醫。尤其蕁麻疹嚴重情況下可導致呼吸困難，應立即求醫或前往急症室。

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