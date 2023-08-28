醫療券｜長者滿65歲獲發醫療券　一文睇涵蓋服務、配偶共用、使用小貼士 (11:35)

●獲發醫療券資格

年滿65歲並持有有效香港身分證或入境事務處發出的《豁免登記證明書》的長者，即符合領取醫療券資格。

●醫療券金額

長者自符合醫療券計劃資格的年度起，於當年度可獲發的醫療券金額會於1月1日自動存入其醫療券戶口。

該年未使用的醫療券可累積，累積金額上限為8000元，保留年期不限。惟每年1月1日時，醫療券戶口內的累積總額（即該年1月1日獲發的醫療券金額加上往年未用的醫療券金額總和），不得超過累積上限8000元。

●醫療券涵蓋服務

醫療券可用於支付共14類醫護專業，包括西醫、中醫、牙醫、護士、物理治療師、職業治療師、放射技師、醫務化驗師、脊醫、註冊名冊第一部分註冊的視光師、聽力學家、營養師、臨牀心理學家和言語治療師醫療服務。

查看可使用醫療券「已登記醫療服務提供者名單」，可瀏覽：bit.ly/3Vl5zuk

●醫療券登記方法

毋須預先登記。長者在已登記的醫療服務提供者首次使用醫療券時，對方會為長者開設個人醫療券戶口。長者只需向醫療服務提供者出示身分證，在親身接受醫護服務後簽署同意書，便可使用醫療券。

醫療券以電子方式發放和使用，長者毋須攜帶。每次長者用醫療券，必須提供身分證正本予醫療服務提供者核實，不能以長者咭代替。用券後長者會獲發「醫療券使用記錄」，分別列明扣減前、已扣減及剩餘的醫療券金額，長者應保留紀錄。

●配偶共用醫療券

65歲或以上的已婚長者可登記與配偶共用醫療券，當用盡自己醫療券戶口內餘額，雙方成功登記連結醫療券戶口後，可使用配偶的醫療券。【一文了解共用醫療券資格、登記、使用須知】

●用醫療券前宜向職員了解

曾有長者前往張貼醫療券標誌的診所求診，診後被拒使用醫療券。原來一間診所內的醫生，並非每位都有參與長者醫療券計劃。長者最好先向職員了解清楚，以確定可用醫療券，免生誤會。

●使用醫療券小貼士

求診前：先查閱醫療券戶口餘額，並查詢醫療服務收費詳情。必須提供身分證正本。

（查閱餘額途徑：醫健通網站／致電醫療券結存查詢熱線2838 0511／醫健通eHealth手機程式）

以醫療券付款前：了解收費項目，同意使用的醫療券金額。

用醫療券後：查看醫療服務提供者發給「醫療券使用記錄」，如有疑問應即向醫療服務提供者查詢。

（醫療券網站/消委會）

實用連結：

醫療券網站

配偶共用醫療券

醫療券開戶及使用有用連結/表格

長者實用資訊：rb.gy/j9ums