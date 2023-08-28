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潤喉生津湯水茶飲8食譜 (09:18)

立秋後天氣開始乾燥，咽喉容易感到不適，引起喉乾、咳嗽等徵狀。本文整理8款茶飲或湯水食譜，潤喉生津又滋潤，有助紓緩喉嚨不適。

●薄荷葉梨乾茶

功效：紓緩頭昏腦脹不適，滋潤咽喉

材料：薄荷葉1克、梨乾2片、熱水1杯

做法：薄荷葉、梨乾放進熱水飲用

●蜜糖梨茶

功效：梨乾潤燥；麥冬降胃火，提升津液；南杏潤肺化痰；蜜糖潤燥、潤膚、利咽、殺菌；檸檬汁可提升收斂作用，同時芳香提神兼醒胃。

材料：梨乾2片、麥冬2粒、南杏5粒、蜜糖1匙、檸檬汁2滴、70度熱水2杯

做法：以一杯熱水略沖梨乾、麥冬及南杏，然後連同蜜糖及檸檬汁加入另一杯熱水，拌勻即成。

●羅漢果竹蔗水

功效：竹蔗有潤燥作用，羅漢果潤燥開聲，南北杏利咽化痰及開肺，尤其適合傷風、有鼻敏感的人。

材料（4人分量）：竹蔗500克、羅漢果1個、南北杏5錢、乾百合1兩、水8碗

做法：南北杏和乾百合各浸約10分鐘。竹蔗洗淨去皮，切成段；羅漢果洗淨，一開二備用。用煲湯袋盛好所有材料後，用水煲約1.5小時即成，可倒進暖水瓶飲用。

●梨乾南沙參麥冬湯

功效：有清肺潤喉作用，幫助紓緩咽乾。一周飲用上限為2至3次，體質虛寒、濕或濕熱的人不宜飲用。

材料（1人分量）：南沙參15克、麥冬10克、梨乾15克、陳皮2角

做法：所有材料洗淨，加水浸過材料，中細火煲30分鐘，煲淨1碗，即成。

●蘋果雪梨燉湯

功效：清甜潤喉

材料：蘋果半個、雪梨半個、蜜棗1粒、無花果1粒、雪耳1個、南北杏5克、乾百合1個、蓮子去核5至8粒、豬𦟌幾小片（可以不加）、水500毫升

做法：先將蘋果、雪梨切半去核，備用。雪耳浸泡2小時，南北杏浸約半小時，乾百合浸20分鐘。之後將所有材料洗淨，放進燉盅，大火煲滾，再轉中火煮約2小時。若加豬𦟌，豬𦟌可先汆水處理。

●猴頭菇雪耳無花果湯

功效：有清潤生津、養肺通便的作用，一星期可飲1至2次。注意，體質陽虛、寒性、寒濕性、有痛風、容易腹瀉的人不宜飲用

材料（2人分量）：猴頭菇2個、粟米1條、紅蘿蔔1條、雪耳5-6件（約半個拳頭大小）、無花果乾6粒、蜜棗2粒、陳皮1角、生薑3片、豬腱300克、水2500毫升

做法：豬腱汆水後瀝乾，猴頭菇洗淨後用水浸軟20分鐘，雪耳洗淨浸軟，粟米和紅蘿蔔洗淨切件。鍋子加水，中火煮滾後加入所有材料，滾起轉中小火，煲約2小時，即成。

●玉竹沙參雪耳百合蘋果湯

功效：有助養陰潤肺、清熱生津。

材料（2至3人分量）：蘋果1個、雪梨1個、雪耳半個、無花果乾5粒、沙參20克、玉竹20克、百合20克、水2000毫升（約10碗）、鹽適量

做法：蘋果和雪梨去皮切塊洗淨，雪耳浸軟去蒂，無花果乾、沙參、玉竹和百合洗淨。蘋果、雪梨、雪耳、無花果、沙參和玉竹放入鍋中，加水以大火煮沸後，再轉文火續煮30分鐘，加百合再煲15分鐘，加入適量鹽調味，即成。

●百合燉雪梨

功效：有潤燥滋陰的作用，適合初秋補脾胃。

材料（1人分量）：雪梨1個、乾百合15克、水200毫升

做法：百合洗淨；雪梨洗淨，外皮可依個人喜好削掉或保留，去芯。所有材料放入燉盅，加水燉1小時即成。

註：各人體質不同，如有疑問應諮詢註冊中醫意見。

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