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易通行｜東隧8月27日凌晨4時至5時臨時封閉　「易通行」5時起實施 (12:51)

東區海底隧道將於周日（8月27日）清晨5時起實施不停車繳費系統「易通行」，所有人手收費亭及快易通車道將會取消。「易通行」啟用前一小時，即周日凌晨4時至5時，東隧來回方向將會臨時封閉，其間三條通宵巴士線亦會改行紅隧。本文整合東隧實施易通行當日部分特別交通安排資訊，以及易通行「車輛貼」繳費常見問題。

東隧8月27日部分特別交通安排

‧ 臨時交通安排於周日凌晨零時至清晨5時進行，部分行車線及收費亭將會封閉。

‧ 凌晨4時至5時：東隧的來回方向及其支路將會臨時封閉；其間3條通宵專營巴士路線（N619、N691及N680）在東隧的巴士站將會封閉，並改行紅隧。港島通宵專線小巴第61號線的服務班次時間將會調整。

‧ 清晨5時起：東隧啟用「易通行」

交通及改路安排詳情：東區海底隧道特別交通安排政府新聞公報

「車輛貼」繳費常見問題

●「易通行」如何付款？

自動付款方式：可設定連結銀行帳戶、信用卡或指定儲值戶口，系統會自動扣除隧道費。

非自動付款方式：使用隧道後，自行透過「易通行」網站或APP以電子支付方式付款，或到7-11便利店或「易通行」客戶服務中心繳付。

●自動付款失敗如何處理？

自動付款失敗可能由多種原因導致，包括銀行帳戶/指定儲值戶口餘額不足、信用卡過期或失效等，可在指定儲值戶口增值，或是重新添加或啟用信用卡、指定儲值戶口等，若設置成功後系統將自動繳交未付的隧道費。駕駛者亦可登入「易通行」網站或APP查看欠款並繳交。

●「易通行」讀卡失敗無徵收費用，如何處理？

即使「車輛貼」未被識別，系統的自動車牌識別技術能偵測車輛曾駛經收費隧道，服務供應商會向車主發繳費通知，車主在收到通知後14個工作天內繳費便可。

＊運輸署另亦提供「車種貼」，如遇「車輛貼」損壞、駕駛者未完成申請「車輛貼」而要使用收費隧道等情況，可使用「車種貼」。「車種貼」可在易通行客戶服務中心、服務點及自動售賣機購買，無自動轉帳及綁定信用卡功能，需到便利店以現金增值。

易通行網站

易通行客戶服務中心、服務點及自動售賣機地點

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