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好去處｜文化博物館免費播《梁山伯與祝英台》《梁祝》　映後談細說兩代梁祝服飾演變 (12:00)

香港文化博物館為配合「無中生有——香港電影美術及服裝造型展」，將於本周六（8月26日）及下周六（9月2日）舉辦電影免費放映，分別播放《梁山伯與祝英台》（1963）及《梁祝》（1994），讓市民欣賞兩部相距逾30年的作品如何演繹這段經典愛情故事。9月2日亦設映後談「跨越三十年，古裝戲服的變化與演進」，邀請服裝指導及紡織品研究專家張西美女士分析兩代「梁祝」如何透過紡織材料及剪裁技藝呈現中國古代服飾的演變。活動毋須報名，場地於活動開始前15分鐘開放入場，名額有限，先到先得。

《梁祝》（1994）電影放映

日期：8月26日（周六）

時間：下午2時至3時50分

地點：文化博物館1樓劇院

《梁山伯與祝英台》（1963）電影放映

日期：9月2日（周六）

時間：下午2時至4時

地點：文化博物館1樓劇院

「跨越三十年，古裝戲服的變化與演進」映後談

日期：9月2日（周六）

時間：下午4時15分至5時45分

地點：文化博物館1樓劇院

講者：張西美女士（服裝指導及紡織品研究專家）

主持：卓男（電影策展及影評人）

註：資料以主辦方公布為準

文化博物館 其他活動：文化博物館9月12日免費放映《戀戰沖繩》《東邪西毒》 9月逢周日設音樂會

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