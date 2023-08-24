普里戈任墜機亡　一文回顧俄僱傭兵瓦格納兵變 (11:05)

●俄傭兵譁變 進逼莫斯科 瓦格納俄南起事向普京施壓 白俄宣稱調解成功（6月25日報道）

作為俄羅斯入侵烏克蘭主力部隊之一的瓦格納集團與俄軍方領導層決裂，觸發譁變。普里戈任指控防長紹伊古和軍方總參謀長格拉西莫夫下令炮擊瓦格納在烏後方軍營導致大量傭兵死亡，要班師回首都莫斯科「懲罰」俄軍最高層，其部隊6月24日先後佔領俄西南部多處，包括離莫斯科僅約520公里沃羅涅日市軍事設施並持續北上。

俄羅斯聯邦政府定性事件為「武裝叛亂」，下令調查普里戈任，並加強莫斯科等地的戒備。總統普京指上述叛國行為是「背後捅刀」。6月25日凌晨路透社報道，白俄羅斯總統盧卡申科表示已與普里戈任達成協議，後者同意為局勢降溫，暫停瓦格納部隊在俄境內進一步活動。

●俄兵變36小時落幕 首腦可赴白俄 普京暫拆彈未安枕 瓦格納話事人前途未卜（6月26日報道）

「瓦格納集團」譁變歷時36小時落幕。克里姆林宮指，在盧卡申科調停下，普京保證普里戈任能前往白俄，且撤銷對他與瓦格納的刑事起訴，瓦格納成員可與國防部簽約。

●俄傭兵首腦：無意顛覆 組織不復存 官媒播防長視察軍區片段 顯其位穩（6月27日報道）

普里戈任於6月26日晚近11時發布11分鐘錄音，指「無人同意」瓦格納與俄國防部簽約，組織將由7月1日起不復存在。普里戈任又稱自己目標並非推翻俄羅斯政治領導層，而是要防止瓦格納覆滅並基於烏戰失利向軍事官員問責。他指瓦格納對於「曾擊中俄軍軍機」表遺憾，隨後收兵「避免俄軍流血」。

●俄傭兵首腦抵境 白俄總統欲「取經」 普京稱初期姑息兵變為避流血（6月28日報道）

白俄羅斯國家通訊社BelTA於6月27日引述盧卡申科說，普里戈任已身處白俄。另一方面，普京6月26日晚上首次評論兵變事件，他宣稱初期採取姑息態度讓瓦格納長驅直往莫斯科，是「為避免流血」，言談之間他軟硬兼施，一邊怒斥叛變，一邊肯定僱傭兵「普遍是愛國者」。

●憶與普里戈任調解 盧卡申科：通話用上「10倍」髒話（6月28日報道）

瓦格納譁變事件落幕，協助調解的盧卡申科6月27日憶述，說服普里戈任結束兵變的通話長達數小時，其間情緒激動、充滿髒話。

●白俄總統：瓦格納首腦返俄 行動自由（7月7日報道）

普里戈任在發動兵變後曾按協議前往白俄羅斯，但斡旋兵變的盧卡申科7月6日表示，普里戈任已不在白俄，現身處俄羅斯聖彼得堡，強調對方「行動自由」。

●傭兵首腦兵變後5天晤普京 表忠願為國而戰（7月11日報道）

普京發言人佩斯科夫7月10日表示，普京在6月29日——即僱傭兵集團瓦格納兵變後第5天，曾在克里姆林宮與普里戈任及其傭兵指揮官舉行3小時會談，瓦格納將領表明仍是普京的支持者，願意繼續為祖國而戰。

●白俄鄰國擬封關防瓦格納 美籲公民速撤（8月23日報道）

瓦格納集團進駐白俄羅斯，惹來後者多個鄰國憂慮構成威脅。美國駐白俄大使館8月21日發表聲明，隨着波蘭、拉脫維亞和立陶宛警告可能進一步封鎖白俄邊境，呼籲在白俄的美國公民立即撤離，並提醒本國公民不要前往當地。

●流產兵變兩月後 瓦格納首腦列俄墜機死者名單（8月24日報道）