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灣仔會展電腦節8月25日舉行　持票入場獲現金券　頭300籌低至$1搶限量貨【附電腦節入場資訊】 (10:40)

香港電腦通訊節2023將於8月25日至28日一連四日在香港會議展覽中心舉行，電腦節設有3大展館：樂齡康體智慧科技館、5G及綠色科技生活館，以及HKtag智慧科技提升展館。大會今年繼續推出「我賞‧你賺‧人人消費」現金消費券計劃，每名購票入場者可獲贈一張幸運卡，面額由10元至500元不等；首日頭300名入場人士可享低至$1「激安價」選購限量貨品。適逢電腦節20周年，大會更推出抽獎，入場有機會一人獨得2000元現金兌換券。本文整合電腦節入場資訊，「$20快閃搶」搶購活動，以及部分限量產品認購優惠。

香港電腦通訊節2023詳情

日期：8月25日至8月28日

時間：上午10時至晚上9時半（8月28日6時結束）

地點：灣仔香港會議展覽中心1號展覽廳

票價：35元

門票優惠

-下載電腦節Club手機應用程式，登記成為會員，可獲入場門票5元折扣優惠。

首日頭300籌享「激安價」搶限量貨

- 首300名入場人士（只限8月25日）將獲派「號碼籌」，須於指定時間內消費滿200元，成功登記並獲派認購券後，即可選購限量貨品。

- 成功登記的人士有機會以低至1元激安價購買KIOXIA USB或KIOXIA SD卡、99元購買HP打印機或ION便攜手提吸塵器等

部分激安價產品：

$1 KIOXIA EXCERIA G2第二代 4K U3 128GB micro SD卡（限量10件，原價$249）

$10 Belkin Boost Charge Pro MagSafe3合1無線充電板（限量1件，原價$1198）

$59 Verbatim 5 Port 5.6A通用旅行轉插（限量10件，原價$238）

$99 Imou Ranger 2-L 4MP 2K 400萬像素可旋轉網絡攝影機（限量20件，原價$368）

$299 SENNHEISER HD350BT無線頭戴式耳機（限量4件，原價$949）

$399 RAZER BlackWidow V3 Green Switch Mechanical Gaming Keyboard鍵盤（限量2件，原價$1099）

$499 MSI Pro MP273A 27吋電腦顯示器（限量5件，原價$1299）

【$20快閃搶】搶購活動（共20份）

-大會在電腦節期間將不定時推出快閃搶購活動，入場者有機會以20元搶購Apple、Lenovo、TPLINK、Acer、Philips、Logitech電子產品（共20份），包括：蘋果智能手機、平板電腦及Acer手提電腦等。

透過SoéPay終端機電子消費換領現金券：

- 透過SoéPay終端機以電子支付消費滿1000元

- 可到大會禮品換領處50元現金券

- 每天名額500份

香港電腦通訊節facebook：www.facebook.com/hk.chkci

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