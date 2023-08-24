灣仔會展電腦節8月25日舉行　持票入場獲現金券　頭300籌低至$1搶限量貨【附電腦節入場資訊】 (10:40)

香港電腦通訊節2023將於8月25日至28日一連四日在香港會議展覽中心舉行，電腦節設有3大展館：樂齡康體智慧科技館、5G及綠色科技生活館，以及HKtag智慧科技提升展館。大會今年繼續推出「我賞‧你賺‧人人消費」現金消費券計劃，每名購票入場者可獲贈一張幸運卡，面額由10元至500元不等；首日頭300名入場人士可享低至$1「激安價」選購限量貨品。適逢電腦節20周年，大會更推出抽獎，入場有機會一人獨得2000元現金兌換券。本文整合電腦節入場資訊，「$20快閃搶」搶購活動，以及部分限量產品認購優惠。