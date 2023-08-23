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電腦節｜黃金高登電腦嘉年華開鑼　逾千產品半價　部分低至$1　周末夜市免費吃燒豬包點 (09:11)

「黃金高登電腦嘉年華2023」今（23日）至29日在深水埗黃金電腦商場及高登電腦商場舉行。活動以「人龍大平賣」打頭炮，逾千件產品半價，以先到先得形式於電腦節第一日發售，例如Lenovo R5-7530 16GB 512SSD 14吋手提電腦（五折優惠價3199元）、MSI GeForce RTX 4070 VENTUS 3X 12G OC顯示卡（五折優惠價2549元）、TCL 65吋4K WCG廣色域Google TV電視（三折優惠價2299元）等。部分更低至$1，如TP-Link Archer BE800 BE19000三頻WiFi 7 10G Port路由器、TP-Link XE75 Pro（2-pack）AXE5400 三頻Wi-Fi 6E 2.5G Port路由器、TP-Link Archer AXE75 AXE5400 三頻Wi-Fi 6E路由器等。【優惠詳情

周五周六「夜市大平賣」

另外，周五和周六（25日至26日）晚上6時至10時，是次嘉年華連同欽州街、福華街、桂林街、福榮街鄰近電腦商場、零售商戶和食肆，舉行「數碼盛宴」周末夜市和「夜市大平賣」，逾800件商品售價低至五折。市民亦可在夜市免費吃燒豬或包點。在黃金電腦商場及高登電腦商場消費的顧客，可憑折扣卡到指定食肆獲得贈品或優惠。網址：goldencomputerhk.com

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