電腦節‧短片｜黃金高登電腦嘉年華開鑼　逾千產品半價　部分低至$1　周末夜市免費吃燒豬包點 (09:11)

「黃金高登電腦嘉年華2023」今（23日）至29日在深水埗黃金電腦商場及高登電腦商場舉行。活動以「人龍大平賣」打頭炮，逾千件產品半價，以先到先得形式於電腦節第一日發售，例如Lenovo R5-7530 16GB 512SSD 14吋手提電腦（五折優惠價3199元）、MSI GeForce RTX 4070 VENTUS 3X 12G OC顯示卡（五折優惠價2549元）、TCL 65吋4K WCG廣色域Google TV電視（三折優惠價2299元）等。部分更低至$1，如TP-Link Archer BE800 BE19000三頻WiFi 7 10G Port路由器、TP-Link XE75 Pro（2-pack）AXE5400 三頻Wi-Fi 6E 2.5G Port路由器、TP-Link Archer AXE75 AXE5400 三頻Wi-Fi 6E路由器等。【優惠詳情】