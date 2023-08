夏威夷毛伊島日前發生嚴重山火,其中拉海納鎮成重災區,幾乎全鎮盡毁,不過一堆被燒毁的頹垣敗瓦中,竟有一間百年歷史的紅頂房屋「倖存」,絲毫無損。這張照片在網上瘋傳,屋主Trip Millikin都形容房子「就像P圖一樣」(it looks like it was photoshopped in)。