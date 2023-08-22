日本敲定福島核污水8月24日排海　日政府力排眾議堅持排放　重點一文睇 (09:54)

福島核電站儲水缸累積情況前後對比圖

⚫日本國內各有意見

日本政府計劃核污水排放長達30年，核污水輻射物含量成最大爭議。雖然日本政府及東京電力公司（東電）以「ALPS處理水」形容經處理後排海的核污水，聲稱排放是唯一選項，但有日本學者批評，明明可以建造更多儲存設施，政府卻稱排放是唯一選項。另有學者建議排放前對淨化技術採取一年「監察試用期」，蒐集更多數據以證成效。

福島核災嚴重影響日本漁業聲譽，經過多年才逐步重建名聲，惟有漁民稱即使多番提反對，日本政府仍不了解漁民現況，形容倉卒排放屬「自殺行為」。

「氚稀釋不消失 入海風險不變」 日本核學者反對排核水 頻撰文憂國民「健忘」（8月11日）

核武廢止研究中心教授：取信公眾 監察淨化技術一年證成效（8月11日）

福島漁民：漁業剛振 排核水如自殺 問「為何國家可違法」 一旦損聲譽「漁獲難再有問津」（8月8日）

⚫各地政府反應

國際原子能機構（IAEA）上月就核污水排放計劃發表報告，指出計劃「符合國際安全標準」，對人類和環境的輻射影響「微不足道」。惟排放計劃引起周邊國家及地區爭議，官方反應中以中國大陸最激烈。

．中國大陸：

北京批評日本「一意孤行」，多次闡述反對的立場，既指IAEA報告不能成為排海「通行證」，又對IAEA的評估資格表質疑。外交部昨（21日）指摘日本無視國內外的反對呼聲，不顧國際社會對排海計劃的正當性、合法性、安全性的質疑，漠視風險，執意推進核污水排放，是極端自私和不負責任。

IAEA：日排核水安全 華：非通行證 報告指輻射影響「微不足道」 既非推薦亦非認可做法（7月5日）

．韓國：

韓國最初極力反對排海計劃，釜山曾稱會全面禁止進口日本水產品。近月日韓關係有改善，加上韓方赴日考察團評估報告正面，韓國對排海計劃態度漸軟化。韓國總統尹錫悅稱相信IAEA報告，強調今後須由國際監察核污水是否按原定計劃排放。

．台灣：

台灣外交部7月表示，考察團已三度赴日了解排放核污水進程，未來將持續敦促日方，在符合國際標準及規範下，執行排放作業。

⚫港府稱將禁日本10都縣水產品進口

環境及生態局長謝展寰上月曾表示，一旦日本排放核污水，本港會禁止進口東京、福島、千葉、栃木、茨城、群馬、宮城、新潟、長野、埼玉10個都縣的水產品，包括所有活生、冷凍、冷藏、乾製食品等。他又批評，日本政府在決定核污水排海後才單方面解說，本港處於被動，別無選擇下加強管制進口。

謝展寰批日本排核污水「先決定後解說」 本港「別無選擇」加強管制（8月7日）

⚫核污水從何來？為何排海不繼續儲存？

福島第一核電站2011年發生核災後，東電持續注水冷卻核反應堆內核燃料，衍生高輻射的核污水，當中含60多種放射性元素如「銫137」、「碳14」及「氚」。

截至今年8月初，已累積逾134萬噸的核污水。根據東電資料，福島第一核電站廠區內共有1073座儲水缸，約98%已爆滿；而且需騰出地方興建廢爐所需設備。

⚫日本如何處理核污水？

東電以「多核素去除系統」（ALPS）處理核污水，將62種放射性物質減少至合乎日本規定的水平，惟「氚」及「碳14」未能去除，東電表示會將經處理的水再稀釋至百分之一濃度，核污水氚濃度最終會降至每公升約1500貝可（Bq），是世衛飲用水含氚標準的七分一。而碳14濃度會在經海水稀釋後進一步降低。

日排福島核污水入海獲IAEA認同 核污水從何來？為何排海？一文了解當中爭議（7月4日）