付費App不用後記得取消訂閱　一文看App Store、Google Play查閱及退訂步驟 (09:00)

現時以信用卡訂閱或試用手機應用程式（App）付費項目很普遍，但不少人會忘記正訂閱或試用的項目，若用家不主動取消訂閱，即使沒使用服務，信用卡可能會如期扣款。App平台Google Play更提醒，解除安裝App後並不會取消訂閱項目。本文整理兩大App平台App Store和Google Play如何查看訂閱項目及取消訂閱步驟。