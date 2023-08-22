明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時熱點

付費App不用後記得取消訂閱　一文看App Store、Google Play查閱及退訂步驟 (09:00)

現時以信用卡訂閱或試用手機應用程式（App）付費項目很普遍，但不少人會忘記正訂閱或試用的項目，若用家不主動取消訂閱，即使沒使用服務，信用卡可能會如期扣款。App平台Google Play更提醒，解除安裝App後並不會取消訂閱項目。本文整理兩大App平台App Store和Google Play如何查看訂閱項目及取消訂閱步驟。

App Store

1.開啟手機「設定」App

2.點擊你的姓名

3.點擊「訂閱項目」便可查看透過App Store使用App購買的訂閱項目

4.點擊每個項目便會看到「取消訂閱」按鈕*，亦可查看項目價錢、續期日等細節

5.點擊「取消訂閱」後按「確認」便可

*可能需要向下捲動才找到「取消訂閱」按鈕；如無「取消訂閱」，或有紅色的到期信息，表示訂閱已取消。

Google Play

1.開啟Google Play App

2.點擊右上角代表用家的圓形圖示

3.點擊「付費與訂閱」

4.點擊「訂閱」，便可查看訂閱項目

5.點擊每個項目便會看到「取消訂閱」按鈕，亦可查看訂閱細節。

6.點擊「取消訂閱」並按照指示確認便可

註：以上方法只適用於透過App Store、Google Play購買的訂閱項目，個別App定期捐款等其他情況並不適用。

資料來源：Apple、Google Play

相關字詞﹕信用卡 訂閱 訂閱項目 手機 手機應用程式 編輯推介 熱門HOTPICK

上 / 下一篇新聞