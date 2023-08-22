付費App不用後記得取消訂閱　一文看App Store、Google Play查閱及退訂步驟 (09:00)

現時以信用卡訂閱或試用手機應用程式（App）付費項目很普遍，但不少人會忘記正訂閱或試用的項目，若用家不主動取消訂閱，即使沒使用服務，信用卡可能會如期扣款。App平台Google Play更提醒，解除安裝App後並不會取消訂閱項目。本文整理兩大App平台App Store和Google Play如何查看訂閱項目及取消訂閱步驟。
App Store
1.開啟手機「設定」App
2.點擊你的姓名
3.點擊「訂閱項目」便可查看透過App Store使用App購買的訂閱項目
4.點擊每個項目便會看到「取消訂閱」按鈕*，亦可查看項目價錢、續期日等細節
5.點擊「取消訂閱」後按「確認」便可
*可能需要向下捲動才找到「取消訂閱」按鈕；如無「取消訂閱」，或有紅色的到期信息，表示訂閱已取消。
Google Play
1.開啟Google Play App
2.點擊右上角代表用家的圓形圖示
3.點擊「付費與訂閱」
4.點擊「訂閱」，便可查看訂閱項目
5.點擊每個項目便會看到「取消訂閱」按鈕，亦可查看訂閱細節。
6.點擊「取消訂閱」並按照指示確認便可
註：以上方法只適用於透過App Store、Google Play購買的訂閱項目，個別App定期捐款等其他情況並不適用。
資料來源：Apple、Google Play