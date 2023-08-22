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地產大亨賽塔成泰國新首相　與他信關係密切　憑經濟政策贏支持 (18:03)

擾攘多時，泰國新首相終於誕生，為泰黨提名人選、地產界商人賽塔（Srettha Thavisin）成功獲國會表決通過為新一任首相。賽塔雖是政治素人，但憑着商業才能及經濟政策贏得民眾支持，且被視為前首相他信的親信。本文簡介他的背景。（相關報道：為泰黨賽塔當選泰國首相

與他信相識多年

現年61歲的賽塔認識前首相他信多年，關係匪淺，被視為他信的親信，兩個家族同樣經營房地產生意。同屬為泰黨首相候選人的他信幼女佩通坦曾表示，賽塔是可以及時解決問題的人，故完全支持他。對於選民而言，賽塔比他信之女佩通坦更獨立，故相信他不會成為他信的代理人。

泰國國立法政大學國際商業教授Pavida Pananond則分析，只要能平衡各方利益避免衝突，商人也能勝任政治領袖。

經濟政策贏選民支持

賽塔是泰國房地產龍頭Sansiri的前行政總裁，該公司所以能成為市值高達8.8億美元（約69億港元）的地產王國，賽塔功不可沒。賽塔擁美國Claremont Graduate School金融碩士學位，有豐富從商經驗，今年4月為投身政界辭去行政總裁職務，憑經濟政策贏得選民支持，亦深受泰國精英商界領袖喜愛。

棄商從政　望領泰國改變

賽塔曾表示，對於泰國的社會不公、教育醫療福利不足、貧富差距感悲傷，又指出2014年泰國軍事政變後不少人才為自由而外流，賽塔望利用經濟才能，帶領泰國改變。

（綜合報道）

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